匈牙利准瑞典入北約 白宮：歡迎這項決定 盼盡快完成手續

白宮發言人尚皮耶。(美聯社)

匈牙利國會26日批准瑞典 加入北約 （NATO），白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國政府歡迎匈牙利的決定，也歡迎瑞典加入，鼓勵匈牙利盡快完成手續讓瑞典加入。

匈牙利是最後一位同意瑞典加入的會員國，待其對北約提交批准文件，瑞典就可以成為北約第32個會員國。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，瑞典結束200多年來的中立與軍事不結盟狀態，加入北約是為了捍衛瑞典的自由、民主和價值觀。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在社群平台X表示，瑞典加入會讓北約更加強大和安全。

匈牙利國會26日批准瑞典加入北約。(新華社)

俄烏戰爭2022年2月底爆發後，芬蘭、瑞典及烏克蘭 均表達意願盼加入北約這個軍事聯盟，芬蘭去年4月已成功加入；這被視為北約擴張，恰恰是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動特別軍事行動的理由之一。

北約是冷戰時期成立的軍事聯盟，會員享有集體防禦的權利與義務，「攻擊一個視同攻擊全體」，俄烏戰爭爆發以來，西方國家再三示警，若俄軍進入北約地界，勢必觸發這項條款，包含美國在內的所有會員國都將出面應對。

瑞典的加入，不僅使得北約盟軍可在瑞典領土上執行軍事行動，在瑞典受到攻擊時，也會受到來自北約所有會員國的保護。

克里斯特森表示，俄國肯定不希望瑞典加入北約；瑞典不會知道俄國會如何應對，但會做好各種準備。