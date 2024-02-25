我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招生被控「偏富」西北大學等4校同意支付1.66億和解金

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

川普拿下南卡羅來納州初選 4大重點一次看

世界新聞網／輯
前總統川普(中)24日在南卡羅來納州的共和黨總統初選中，擊敗對手、前駐聯合國大使海理，鞏固連續在三個州獲得共和黨提名的勢頭，但海理矢言戰到「超級星期二」。圖為川普支持者的造勢車輛。(路透)
前總統川普(中)24日在南卡羅來納州的共和黨總統初選中，擊敗對手、前駐聯合國大使海理，鞏固連續在三個州獲得共和黨提名的勢頭，但海理矢言戰到「超級星期二」。圖為川普支持者的造勢車輛。(路透)

美國前總統川普今天輕鬆贏得南卡羅來納州初選，不僅擊敗對手海理，又離共和黨提名更近一步，他正在爭取重返白宮展開第2次總統任期。

中央社引述法新社報導，南卡初選有4大重點值得注意。

首先是川普（Donald Trump）取勝速度驚人。川普在最初4場共和黨提名戰全勝，民調支持度也幾乎是海理（Nikki Haley）的兩倍，共和黨提名結果提早出爐幾成定局，不太可能出現爭議。

一些專家選前認為，海理在南卡初選若只輸川普15%或更少就算表現不錯，然而隨著大部分選票完成計票，兩人差距看來將逼近20%。

第二，海理沒有主場優勢。這場初選競爭不管在全美國哪個角落，對海理都是一場硬仗，而她態度較樂觀的支持者曾把她的家鄉南卡州視為暴風雨中的避風港。

52歲的保守派海理頗具美國前總統雷根（Ronald Reagan）之風，她擔任南卡州州長時相當受歡迎，並以提倡削減成本、小政府及減稅而聞名。這樣的主張，令她得以在2011至2017年間出任兩屆州長。

然而海理在南卡州落敗，與其說是她本人的緣故，其實更攸關南卡州民眾對川普的忠誠度，再加上政治建制派態度順從，全心力挺川普這位曾被視為政治局外人的參選人。

南卡州兩名聯邦參議員，以及6名共和黨聯邦眾議員中的5人都公開支持川普。

第三，川普選情持續看漲。川普拿下南卡州，等於在美國大部分地區都獲勝一遍以上，在東北部、中西部、南部和西部都刻下勝利的V字。

川普在南卡州的表現較以往平靜專注，他隻字不提海理，同時表明自己心境上已經超越初選選戰，把目標放在11月總統大選上。

外界預期，川普選戰未來幾週將循類似模式，把重點放在稱現任總統拜登（Joe Biden）對美國是一場大災難，而不是繞著與海理的民調差距打轉。

第四，海理仍拒絕退出。她早在初選舉行前幾天就正式表明，她至少會全心投入選戰到3月5日的「超級星期二」，美國那天將有16個州和領土舉辦共和黨總統提名初選。

海理晚間在觀選派對上告訴支持者：「未來10天，將有另外21個州和領土會表達（選民的）意見。他們有權擁有真正的選擇，而非參與只有一名參選人的蘇聯式選舉。」

川普 南卡羅來納州 共和黨

上一則

南卡初選川普大勝 海理矢言戰到「超級星期二」

延伸閱讀

川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」

川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」
「她誰？」南卡大勝後 川普陣營調整戰略 忽視海理

「她誰？」南卡大勝後 川普陣營調整戰略 忽視海理
南卡初選川普大勝 海理矢言戰到「超級星期二」

南卡初選川普大勝 海理矢言戰到「超級星期二」
紐時記者新書：梅蘭妮亞與伊凡卡 爭白宮辦公室掀戰

紐時記者新書：梅蘭妮亞與伊凡卡 爭白宮辦公室掀戰

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
歐陽娜娜演「長安第一美人」… 劇未開播先被酸：演技一言難盡

歐陽娜娜演「長安第一美人」… 劇未開播先被酸：演技一言難盡
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部