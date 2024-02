美國如何判斷中國是軍演或侵台？AI等科技能幫忙

美軍該如何判定中國並非發起軍演再次挑釁而是發動入侵,專家說AI等科技可以幫上忙。示意圖。(路透)

中國在外交和軍事層面加強施壓台灣,令美國官員及其盟友擔心北京企圖武力奪台。究竟美軍該如何判定中國並非發起軍演再次挑釁而是發動入侵,專家說AI 等科技可以幫上忙。

福斯新聞頻道(Fox News Channel)今天報導,根據專家說法,人工智慧 (AI)與機器學習(machine learning, ML)可以協助美國及其區域盟友,以改善作戰計畫研擬的速度和效率、情報評估和標定效能。

美國退役海軍少將、保衛民主基金會(Foundation for the Defense of Democracies)網路與科技創新中心(Center on Cyber and Technology Innovation)總監蒙哥馬利(Mark Montgomery)告訴福斯新聞數位頻道(Fox News Digital),美國蒐集涵蓋中國與西太平洋的監控資料,數量極其龐大,AI與機器學習能幫助美國情報專家處理資料。

蒙哥馬利說:「這類資料必須快速處理、評估和散播,AI與機器學習能讓這個過程更靈活、有效率,繼而賦予美軍和決策者在制定決策時的優勢。」

決策者可能很容易就誤判敵軍意圖,錯把演訓當成實際軍事行動的序幕,新科技能避免誤判情勢導致不必要武裝衝突的可能性。

軍事新聞網Breaking Defense報導,最近獲提名出任印太司令的美軍太平洋艦隊司令帕帕羅(Samuel Paparo)也說,當美軍無法再透過敵人的部署來推導對方意圖,就需要資料和計算能力,來更深入尋找有關敵人意圖的跡象和預兆,藉此預備支援盟邦和夥伴,以及在萬一中共 決定動武時,回應準備好保台的要求。