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美國如何判斷中國是軍演或侵台？AI能幫忙

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美國如何判斷中國是軍演或侵台？AI等科技能幫忙

中央社紐約25日綜合外電報導
美軍該如何判定中國並非發起軍演再次挑釁而是發動入侵，專家說AI等科技可以幫上忙。示意圖。(路透)
美軍該如何判定中國並非發起軍演再次挑釁而是發動入侵，專家說AI等科技可以幫上忙。示意圖。(路透)

中國在外交和軍事層面加強施壓台灣，令美國官員及其盟友擔心北京企圖武力奪台。究竟美軍該如何判定中國並非發起軍演再次挑釁而是發動入侵，專家說AI等科技可以幫上忙。

福斯新聞頻道（Fox News Channel）今天報導，根據專家說法，人工智慧（AI）與機器學習（machine learning, ML）可以協助美國及其區域盟友，以改善作戰計畫研擬的速度和效率、情報評估和標定效能。

美國退役海軍少將、保衛民主基金會（Foundation for the Defense of Democracies）網路與科技創新中心（Center on Cyber and Technology Innovation）總監蒙哥馬利（Mark Montgomery）告訴福斯新聞數位頻道（Fox News Digital），美國蒐集涵蓋中國與西太平洋的監控資料，數量極其龐大，AI與機器學習能幫助美國情報專家處理資料。

蒙哥馬利說：「這類資料必須快速處理、評估和散播，AI與機器學習能讓這個過程更靈活、有效率，繼而賦予美軍和決策者在制定決策時的優勢。」

決策者可能很容易就誤判敵軍意圖，錯把演訓當成實際軍事行動的序幕，新科技能避免誤判情勢導致不必要武裝衝突的可能性。

軍事新聞網Breaking Defense報導，最近獲提名出任印太司令的美軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）也說，當美軍無法再透過敵人的部署來推導對方意圖，就需要資料和計算能力，來更深入尋找有關敵人意圖的跡象和預兆，藉此預備支援盟邦和夥伴，以及在萬一中共決定動武時，回應準備好保台的要求。

AI 中共 人工智慧

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