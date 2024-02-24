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最新／南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

世界新聞網／輯
海理、川普。（美聯社）
海理、川普。（美聯社）

美國前總統川普和美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）今天在南卡羅來納州的共和黨初選中正面交鋒，據多家主流媒體測算和報導，川普已在南卡州共和黨初選中勝出。

據美國全國廣播公司報導，海理在自家主場仍輸給前總統川普，難敵川普預估超過6成的得票率。

而川普在迄今為止的每場共和黨初選中都保持連勝，他有可能在下個月內獲得共和黨總統提名。

在南卡羅來納初選被宣布獲勝後不久，川普在哥倫比亞向他的支持者發表了講話。川普表示：「這比我們預期的要早一些，甚至比我們預期的還要大」。川普還說：「我從未見過共和黨像現在這樣團結」。

中央社引述法新社報導，海理2017年在川普政府時期擔任聯合國大使之前，曾在南卡羅來納州擔任6年的州長，並且相當受到歡迎，但海理的老長官川普得到黨內高層和在民調中接近三分之二選民的支持。

在1月愛阿華州和新罕布夏州的黨內提名競爭中，黨內候選人之間的交鋒基本上只是點到為止，但自從初選範圍縮小為川普和海理的兩強爭霸之後，雙方的脣槍舌戰日益激烈。

為了證明他已經超越海理，川普誓言11月舉行美國大選時，要向總統拜登和民主黨人士展示他來勢洶洶的氣勢。

南卡羅來納州不要求選民按政黨登記，選民登記後，可在民主黨或共和黨初選中擇一投票。

海理是比較傳統的保守派，主張有限政府和強硬的外交政策，她將依靠溫和派人士的選票，不過這種策略對她來說幫助有限，因為在前幾次提名競選中都輸給川普。

川普 南卡羅來納州 民主黨

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