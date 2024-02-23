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美電信大斷訊 參議員：若中國侵台情況將嚴重百倍

中央社華盛頓23日綜合外電報導
佛羅里達州共和黨籍的聯邦參議員魯比歐。美聯社
佛羅里達州共和黨籍的聯邦參議員魯比歐。美聯社

美國昨天發生手機大規模斷訊事件，佛羅里達州共和黨籍的聯邦參議員魯比歐示警，如果中國入侵台灣，電信業者AT&T這次災難性斷訊問題，只會是美國屆時受影響的一小部分而已。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，根據斷線問題追蹤網站Downdetector的數據，AT&T網路昨天約有7萬4000名用戶無法撥打電話，其他電信公司也有數以千計用戶遇到手機服務中斷問題。

聯邦參議院情報委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）表示：「我不知道AT&T斷訊的原因。」

他還說：「但我知道，在中國入侵台灣前夕、向美國發動網路攻擊時，情況將嚴重100倍。他們不僅會攻擊手機服務，還會鎖定你的電力、供水和銀行。」

美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部（Department of Homeland Security）將這次電信大斷訊視為潛在的網攻並進行調查中。電信服務中斷導致一些民眾無法撥打911緊急求助專線。

佛州共和黨籍的聯邦眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）同意魯比歐的觀點，他在社群媒體X平台寫道：「我同意你，魯比歐參議員！共產中國會持續致力削弱美國和自由世界。」

中國視台灣為自身領土，且從未放棄武力犯台。美國身為台灣的主要盟國和軍備供應方，美國國務院本週已批准向台灣出售價值7500萬美元的先進戰術數據鏈升級計畫與相關設備。

AT&T 共和黨 參議員

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