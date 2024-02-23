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川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的她成黑馬人選

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川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

記者顏伶如／即時報導
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

前總統川普日前參加福斯新聞網(Fox News)在南卡羅來納州預錄播出的里民大會(town hall)時，說出正在考慮中的副總統人選最後名單，除了已經見諸媒體的諾姆(Kristi Noem)、史考特(Tim Scott)、德桑提斯(Ron Desantis)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、唐納德斯(Byron Donalds)等共和黨員之外，還包括曾角逐2020年民主黨總統初選的夏威夷州前任聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)。加巴德獲得點名立即遭到川普任內白宮發言人批評。

川普任內的白宮發言人、白宮策略公關主任格里芬(Alyssa Farah Griffin)在談話節目「觀點」(The View)上說，川普如果挑加巴德當副手，如此組合就是俄羅斯總統普亭的「夢幻名單」(dream ticket)。

離開川普政府後轉任保守派政治評論員的格里芬說，對於川普透露的許多人選感到詫異，川普與加巴德的搭配將是普亭的「夢幻名單」。她說，希望與北約一起協助烏克蘭對抗俄羅斯的普通共和黨員，包括她個人在內，都不贊成。

她說：「在我看來，非常詭異。」

前任聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)。（路透）
前任聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)。（路透）

42歲的加巴德2021年1月結束聯邦眾議員任期，2022年10月宣布脫離民主黨成為無黨籍。

「紐約雜誌」(New York magazine)分析，很少政治人物從極左立場跳到極右或從極右轉為極左，加巴德堪稱特例。不過，加巴德到目前為止都未公開為川普背書。

2016年大選時，加巴德大力支持桑德斯(Bernie Sanders)，加巴德在2020年民主黨初選競爭中，受到外界最多關注的時刻就是在辯論會上抨擊賀錦麗(Kamala Harris)檢察官任內憑著違反大麻禁用規定讓1500人入獄。

根據媒體報導，加巴德本周在海湖莊園(Mar-a-Lago)的募款活動上發表演說。

「紐約雜誌」分析，川普團隊希望的副手人選條件包括身為女性、少數族裔、來自非當權派的政治圈，如此看來加巴德都符合資格；加巴德是國民兵(National Guard)出身，曾派駐伊拉克，這點與川普能有互補效果，但獨立派立場恐讓川普支持者質疑她對川普的效忠程度。

川普 白宮 民主黨

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