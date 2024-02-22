賴拉‧川普：共和黨員絕對願意為川普訴訟花費埋單

前總統川普的二媳婦賴拉‧川普。(美聯社)

前總統川普 的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)說，共和黨 員絕對願意幫川普訴訟開銷埋單。她也表示，共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)必須為2024年大選募得5億元，並且不排除將募得經費拿來幫川普繳交各種官司花費。

本月稍早獲川普背書出任共和黨全委會共同主席的賴拉‧川普21日在北查爾斯頓(North Charleston)的川普南卡競選總部同時指出，共和黨全委會必須從現在到11月5日之前為2024年大選募得5億元，不排除把募得經費拿來幫川普付官司開銷。

賴拉‧川普答覆有線電視新聞網(CNN)記者提問時說，共和黨員絕對(absolutely)願意幫川普訴訟開銷埋單，GoFundMe募款專頁就是因此成立。

她說，民主黨陣營現金非常充足，共和黨要展開強力募款，才能讓川普實現重返白宮的願望，並且增加共和黨的國會席次。

根據選舉財務申報，共和黨全委會在2020年大選期間總共募得8億9000萬元，但這次大選募款情形較不熱絡。

她說，民眾看到川普受到攻擊都感到憤憤不平，「這不只是攻擊川普而已，而是攻擊這個國家」。

民事、刑事官司纏身的川普，日前被紐約法官裁定必須在浮報房地產 價值誤導銀行及保險公司的金融詐欺民事案中賠償3億5500萬元。川普被專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)提告誹謗，曼哈頓陪審團1月裁定川普賠償8330萬元。

房地產業者卡登(Grant Cardone)的妻子艾蓮娜‧卡登(Elena Cardone)16日在GoFundMe為川普發動網路募款籌措賠償金，截至22日上午為止已募得92萬8000元。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點