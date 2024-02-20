IRS呼籲納稅人別漏報販毒、偷竊等非法收入 遭網友譏諷

條款原文被網友分享於社群媒體X平台之後，不到兩天便突破1000萬瀏覽人次，不少網友嘲諷是否真的有人如實申報不法所得。（取自IRS官網）

國稅局 (IRS )在官方公報中，呼籲納稅人為2023報稅年度申報所得稅時，不要漏報販毒或偷竊等非法活動財物所得，條款原文被網友分享於社群媒體X平台之後，不到兩天便突破1000萬瀏覽人次，不少網友嘲諷是否真的有人如實申報不法所得。新聞周刊(Newsweek)20日報導分析，惡名昭彰的美國黑幫老大艾爾卡彭(Al Capone)涉及多起命案卻連連逃過聯邦究責，但1931年就是栽在國稅局手中，終於以逃漏稅罪名入獄。

Don’t forget to report your income from illegal activities and stolen property as you’re doing your taxes this year pic.twitter.com/txjaeEMqAV — greg (@greg16676935420) 2024年2月19日

國稅局第525號公報(IRS publication 525)寫道，從事非法活動(illegal activities)的收入，例如販毒所得，必須列入1040稅表 (Form 1040)第1欄(Schedule 1)8z行(line 8z)或自雇者1040稅表C欄(Schedule C)。

國稅局公報寫道，對於偷竊財物(stolen property)，納稅人必須根據偷竊當年的公平市場價格(fair market value，VMF)申報為個人收入，除非在同年之內已經物歸原主。

新聞周刊指出，呼籲納稅人要申報非法所得與偷竊所得的建議指南並不是今年才出現，至少在2021年出爐的國稅局第17告公報(IRS publication 17)就有白紙黑字，當年公報內容也曾引起網路瘋傳。

不少網友質疑，犯下偷竊罪的人是否真的會根據國稅局規定完成申報。但新聞周刊分析，國稅局規定有著嚴重的刑責後果，逃漏稅的下場並非玩笑，艾爾卡彭就是實例。

惡名昭彰的美國黑幫老大艾爾卡彭(Al Capone)。（美聯社）

報導指出，過著奢華生活的艾爾卡彭從來不曾申報聯邦所得稅，曾經誇口聲稱聯邦政府「無法從非法所得裡合法課徵所得稅」，後來卻因逃漏稅被判11年有期徒刑。

報導指出，報稅時坦承從事非法活動，並不見得等同自首，法律並沒有強制規定國稅局要向其他聯邦機關通報納稅人從事哪些活動。