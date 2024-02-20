阿拉巴馬州高院裁決：冷凍胚胎視同兒童 銷毀將究責

阿拉巴馬州最高法院(Alabama Supreme Court)上周做出前所未見的判決指出，冷凍胚胎(frozen embryos)視同「兒童」(children)，銷毀冷凍胚胎將面臨法律究責。（美聯社）

支持或反對墮胎 的討論中，人類生命應該從何時算起向來是核心話題。阿拉巴馬州 最高法院(Alabama Supreme Court)上周做出前所未見的判決指出，冷凍胚胎(frozen embryos)視同「兒童」(children)，銷毀冷凍胚胎將面臨法律究責。墮胎權倡議人士分析，阿州裁決讓俗稱試管嬰兒的體外人工受孕(in vitro fertilization，IVF)面臨威脅，影響每年數十萬使用這項技術協助受孕的民眾。

華盛頓郵報報導，保守派組織「懷孕正義」(Pregnancy Justice)指出，全美至少11州州法從寬認定生命起源，從卵子受精開始視為人類生命開始。至於聯邦法律的定義，最高法院將於接下來的受理案件中決定。

報導指出，阿拉巴馬州官司的主要爭議在於，若不小心破壞或銷毀他人的冷凍胚胎，是否將面臨過失制死(wrongful death)訴訟。阿州最高法院裁定，阿州州法一貫立場為「尚未出世的孩子」(unborn children)也是「兒童」，「未成年人士過失致死法」(Wrongful Death of a Minor Act)對嬰兒的保護，同樣適用於冷凍胚胎。

反墮胎組織與國會議員過去曾經嘗試推動立法，讓銷毀冷凍胚胎成為非法行為，但全美各州高等法院都不曾做出像阿州一樣的判例。堪薩斯州曾有禁止銷毀冷凍胚胎的提案在州議會推出，不過在委員會討論階段便宣告失敗。

人類生命從何時開始的認定，也涉及稅務法規。喬治亞州州法便將妊娠六周視為「尚未出世的孩子」，喬州 州民報稅時可以列為「被撫養人」(dependent)。