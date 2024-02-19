民主黨眾議員透露美將制裁助俄中企 「盼北京想清楚」

民主黨籍眾議員康納利。（美聯社）

民主黨籍眾議員康納利（Gerald Connolly）接受CNBC訪問表示，美國可能很快會制裁協助俄羅斯 的中國公司；華府 多次警告北京，不要援助俄羅斯對烏克蘭作戰，一旦開鍘，將是俄烏戰爭爆發以來，美國首次對中方出手。

CNBC19日報導，康納利在慕尼黑安全會議的場邊透露這項訊息，此外，日前傳出歐盟 官員正在考慮制裁駐俄規避西方制裁的中國企業。

康納利表示，俄羅斯的經濟表現、生產力和生活品質正受到制裁影響，對俄羅斯的制裁也可能發生在中國身上，而且老實講，中國的損失會比俄羅斯更重。

CNBC報導，制裁將重創已經蕭條的中國經濟，也會因為美中貿易相互依存，連帶衝擊美國經濟，正是這點，讓華府對制裁一直持保留態度；如今康納利說，這不會影響開罰，制裁可能很快實施。

康納利表示，隨著美國與歐洲國家都打算祭出制裁，他希望北京能想清楚支援俄羅斯的後果。

聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）表示，國會正在與拜登政府共同檢視各種選項，確保對俄羅斯的制裁有效，而這需要美國與其他國家加強合作。

CNBC上周報導，歐盟正在醞釀在俄烏戰爭兩周年之際公布最新一波制裁，歐盟官員已鎖定助俄的中國企業和實體。

CNBC去年調查發現，中國在強化俄羅斯軍事能力一事上扮演關鍵角色；另一項今年一月的報導則指，中國是重要西方科技流入俄羅斯的關鍵要道。

北京始終否認這些說法，稱中俄貿易是不針對任何第三方的正常經濟合作；中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅17日在慕尼黑安全會議演說稱，反對脫鉤斷鏈是國際共識，不合作才是最大風險，誰試圖以去風險之名，搞去中國化，誰就將犯下歷史性錯誤。