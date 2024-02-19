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共和黨眾議員辭職潮 5名具影響力的委員會主席出走

記者顏伶如／即時報導
左起依序為蓋拉格(Mike Gallagher)、眾院國土安全委員會主席格林(Mark Green)以及凱西‧麥克莫理斯‧羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)。（美聯社）
左起依序為蓋拉格(Mike Gallagher)、眾院國土安全委員會主席格林(Mark Green)以及凱西‧麥克莫理斯‧羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)。（美聯社）

位居黨團幹部的知名聯邦眾議員近來紛紛宣布退休，除了擔任掌握龐大影響力的委員會主席，還有備受看好的明日之星，消息傳出讓共和黨同僚感到詫異。幾項重大議題與黨內高層意見相左的科羅拉多州聯邦眾議員巴克(Ken Buck)是退休潮名單之一，他說，萌生辭意的同僚進入國會是為了辦正事，「可是我們現在並不是在辦正事」。

屬於共和黨中間派的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)接受CNN訪問時說，當自己的黨團出現分裂的時候，身為國會議員成就感就會減少，「如果自己團隊裡有人在背後捅刀，成就感就更低了」。

CNN報導19日分析，共和黨在第118屆國會出現嚴重失能與內部分歧，如今共有23名共和黨眾議員決定不再尋求連任或提早卸下職務，其中不乏黨團幹部成員。這波辭職潮包括5名掌握龐大影響力的委員會主席，辭職理由除了個人因素，還有另謀高就；辭職潮人數以及宣布離開國會的時間點都讓外界感到好奇。

共和黨華盛頓州聯邦眾議員凱西‧麥克莫理斯‧羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)是能源和商業委員會(Energy and Commerce Committee)主席，本月稍早宣布退休。眾院能源和商業委員會是許多眾議員爭相加入的熱門單位，但這波辭職潮包括了8名共和黨籍委員會成員。

中國共產黨問題特設委員會(Select Committee on the Chinese Communist Party)主席蓋拉格(Mike Gallagher)年僅39歲，政治前途頗被看好，但由於在國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)彈劾案時投下反對票遭到黨內抨擊，日前也宣布退休。

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)大砲風格被認為是黨內紛爭的部分原因，但報導指出，古德對於同僚離開並未惋惜。

他說，國會的民調滿意度才約20%，絕大多數國會議員為國服務的品質很差。

古德受訪時說：「我覺得辭職潮是很棒的，我一點都不擔心，完全沒有。其實應該再有更多人退休才是。」

眾議員 共和黨 退休

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