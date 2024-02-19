美中角力擴至生技領域…議員憂不敵中國 籲採取行動

共和黨眾議員蓋拉格針對生物科技領域恐出現的國安和商業利益風險。提出眾院版草案。(路透)

國會議員提出警告說，美國在生物科技領域若不敵中國，恐導致國安和商業利益風險。但部分人士認為，制裁中國生技公司只會對美國造成傷害。

美聯社報導，參院與眾院 相繼提案，禁止美方「關切的敵對外國生技公司」與接受聯邦資金的醫療供應商做生意。這些法案點名4家中國國營企業，包括生技公司華大基因（BGI）和藥明康德（WuXi AppTec）。

抨擊這些法案的人士警告，限制中國企業將阻礙可能帶來更大好處的進步。瓦沙大學（Vassar College）鑽研中國生技產業的助理教授柯普林（Abigail Coplin）說：「在生技領域，一個人無法透過排除其他人來維持競爭力。」

柯普林擔心，美國決策官員可能過度執著於生技領域的軍事應用，導致美國治療疾病和養活全球人口的努力受阻。

生技創新組織（Biotechnology Innovation Organization）執行長金恩（Rachel King）致函支持這項法案的議員表示，這項立法將「對藥物研發供應鏈 造成難以言喻的傷害，不論對當前已核准及上市的療程，或對數十年來形成的藥物研發管道都是。」

不過，眾院中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，這事攸關重大。他是威斯康辛州共和黨籍聯邦眾議員 ，他提出眾院版草案，並在上周率國會代表團赴波士頓會晤生技業主管。

蓋拉格表示：「這不只是攸關供應鏈或國安，或是與經濟安全有關的戰爭；我認為這是道德與倫理的戰爭。隨著生技業以極為驚人的步調發展，贏得這場競賽的國家，將為如何使用這些技術制定倫理標準。」

蓋拉格指出，美國必須「制定道路規則」，若不這麼做，「我們將活在一個缺少自由和道德的世界」。