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王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

中股將開紅盤 李強：以有力行動提振全社會信心

王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

編譯盧思綸／即時報導
中國外長王毅17日在慕尼黑安全會議發表演說。（新華社）
中國外長王毅17日在慕尼黑安全會議發表演說。（新華社）

彭博資訊與南華早報報導，中國外交部長王毅17日在德國慕尼黑安全會議強力捍衛北京和莫斯科的關係，被問及台灣海峽航行問題和紅海威脅時，王毅笑稱兩者無法相提並論，稱台灣問題是中國內政，警告西方國家不要跨越紅線。

有鑑於目前在一些爭議海域、台灣海峽及紅海存在航行威脅，並發生一些「危險交鋒」，慕尼黑安全會議主席霍伊斯根問及中國是否會接受「南海行為準則」，對此王毅笑了，並回答「台灣問題無法和紅海威脅相提並論」。

他說：「台灣問題是中國內政，台灣是中國的一部分，台灣從來不是一個國家。」

王毅甫於16日會晤國務卿布林肯，就區域與全球議題進行實質討論，而會中布林肯也就中國對俄烏戰爭的態度表達關切。

王毅17日談到俄烏戰爭時說，中方「正在不遺餘力推動和平與和談」，可是「讓各方回到談判桌的條件還不成熟」，但王毅並未說明具體原因。

他說：「中國做了很多具有建設性的工作，我們將繼續發揮積極作用」，同時強調中國並不是唯一負責解決危機的國家。

目前烏克蘭積極推動下個月舉行以和平為主題的高級別峰會，商議包括堅守聯合國的領土完整和主權原則、俄國軍隊撤出烏克蘭以及糧食及能源安全。鑑於北京和莫斯科的關係匪淺，烏克蘭外交部長庫列巴也正尋求與王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤，希望說服中國派代表出席峰會。

知情人士透露，由於缺乏國際社會領袖承諾，會議可能推遲到4月或5月。

王毅則表示，兩國關係的基礎是「不結盟、不對抗、不針對任何第三方」。

王毅 烏克蘭 布林肯

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