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美駐俄大使悼念納瓦尼 至臨時紀念碑致意

中央社莫斯科18日綜合外電報導
美國駐俄國大使崔西（Lynne Tracy）前往納瓦尼的臨時紀念碑致意。（美聯社）
美國駐俄國大使崔西（Lynne Tracy）前往納瓦尼的臨時紀念碑致意。（美聯社）

俄羅斯當局壓制民眾紀念和悼念已逝反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）發起的活動之際，美國駐俄國大使崔西（Lynne Tracy）今天前往納瓦尼的臨時紀念碑致意。

法新社報導，人權組織表示，已有超過400人因參與納瓦尼紀念活動而遭俄國警方拘留。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號批評者納瓦尼16日於北極的獄中去世。

崔西今天被拍到現身索洛維茨基石碑（Solovetsky Stone），這座紀念政治迫害受害者的紀念碑已成為悼念納瓦尼的主要地點。

美國駐莫斯科大使館在社群媒體寫道：「今天，我們在索洛維茨基石碑前悼念納瓦尼之死，以及其他遭俄羅斯政治迫害的受害者。」

「我們向納瓦尼的家人、同事和支持者表達最深切的哀悼。他的堅強是鼓舞人心的典範。我們緬懷他。」

在另一座被稱為「哀慟之牆」（Wall of Grief）的紀念碑，俄國警方架起圍欄，試圖阻擋悼念者。這座青銅紀念碑原是為紀念蘇聯時期的鎮壓受害者。

法新社記者看到，數十名警察站在周圍，但有些人被允許穿過圍欄獻花。

經歷多年的腐敗和不斷加劇的國家壓迫，47歲的納瓦尼被許多俄國人視為實現變革的最大希望。

他在身陷囹圄3年多後傳出死訊，引起西方強烈譴責，並使他的支持者感到絕望，其中許多是年輕人。

納瓦尼 俄國 俄羅斯

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