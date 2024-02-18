我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南早：美5航艦將空前齊聚西太平洋 對中國秀肌肉

以色列內閣一致通過 反對國際片面承認巴勒斯坦國

南華早報：美國5航艦將空前齊聚西太平洋 對中國秀肌肉

中央社華盛頓18日綜合外電報導
美國5艘航艦今年可能史無前例齊聚西太平洋，圖為雷根號與羅斯福號打擊群與南韓艦艇。(路透資料照)
美國5艘航艦今年可能史無前例齊聚西太平洋，圖為雷根號與羅斯福號打擊群與南韓艦艇。(路透資料照)

香港「南華早報」報導，分析師指出，美國5艘航艦今年可能史無前例齊聚西太平洋，占其航艦總數的近一半，針對該地區日益增加的中國及北韓軍事活動，釋出威懾訊號。

根據「南華早報」（South China Morning Post），美國共有11艘現役航艦，目前已有3艘在西太平洋執行任務，還有2艘將在未來抵達，這將是首次5艘美國航艦同時在西太平洋運行。

根據美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）船艦及陸戰隊追蹤網站2月5日觀測，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）旗下航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）被發現駛離加州聖地牙哥母港，駛向西太平洋。

此外，美國航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）也預計部署在西太平洋，取代「雷根號」（USS Ronald Reagan）。後者將離開日本橫須賀基地，駛往華盛頓州普傑海峽（Puget Sound）海軍造船廠進行維修保養。

除了「雷根號」，美國航艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）及「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）12日分別部署在關島及夏威夷，預計將留在西太平洋至到4月及7月。

英國諾丁罕大學（University of Nottingham）馬來西亞分校副教授巴頓（Benjamin Barton）表示，這項部署旨在表明華府將重心放在印太地區，即便歐洲及中東目前都有衝突。

巴頓指出：「這（部署）似乎有幾個危急的原因：首先顯然是向印太盟邦釋出強烈訊息-以保證安全-並向對手發出威懾訊號。」

他指出：「（這也）是為了闡明，儘管美國外交政策目前被亞洲以外的兩場戰略衝突所消耗-俄羅斯對烏克蘭的侵略及加薩局勢-印太地區仍居於美國戰略方面關注的首要位置。」

巴頓還說：「即使（美中）雙邊關係升溫，在該地區遏制中國仍是首要之務。」

加薩 加州 北韓

上一則

以色列內閣一致通過 反對國際片面承認巴勒斯坦國

延伸閱讀

美國再次出手阻擋？阿爾及利亞要求安理會表決加薩立即停火決議案

美國再次出手阻擋？阿爾及利亞要求安理會表決加薩立即停火決議案
約旦美軍遇襲釀3死 傳伊朗聖城部隊指揮官曾訪巴格達籲「低調行事」

約旦美軍遇襲釀3死 傳伊朗聖城部隊指揮官曾訪巴格達籲「低調行事」
落居全球後段班 美晶圓廠興建速度輸給台、日 研究分析進度緩慢原因

落居全球後段班 美晶圓廠興建速度輸給台、日 研究分析進度緩慢原因
譴責民主剛果東部暴行 美國指盧安達撐腰叛軍組織M23

譴責民主剛果東部暴行 美國指盧安達撐腰叛軍組織M23

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪

IU曝私下驚人奇特習慣 合作劇組證實：她很奇怪
吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡