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納瓦尼獄中身亡 賀錦麗：俄羅斯對此負有責任

中央社／慕尼黑16日綜合外電報導
副總統賀錦麗16日出席慕尼黑安全會議。（歐新社）
副總統賀錦麗16日出席慕尼黑安全會議。（歐新社）

俄羅斯反對派領袖人物納瓦尼（Alexei Navalny）在北極流放地的監獄過世，他的妻子今天在西方安全會議上帶頭呼籲追究俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的責任。

路透報導，數以百計的政治人物、軍官與外交官員齊聚德國城市慕尼黑，出席有「國防達沃斯」之稱的年度慕尼黑安全會議（Munich Security Conference ）。

這場為期三天的會議預計主要討論以哈戰爭、俄烏戰爭，以及若美國前總統川普（Donald Trump）再度當選，外界對美國保衛盟友承諾的擔憂。

●納瓦尼妻子出席慕尼黑安全會議 促對普亭究責

然而，俄羅斯獄政當局宣布納瓦尼在北極流放地散步後昏倒死亡的消息，對慕尼黑安全會議投下震撼彈。主辦單位打破會議既定行程，讓納瓦尼妻子納瓦納亞（Yulia Navalnaya）上台發言。

納瓦納亞走上講台時，受到全場起立鼓掌歡迎。她說，「我想了很久，思索是否應該來到這裡，或是立即飛到我孩子的身邊」。

納瓦納亞接著說：「但之後我想到，如果納瓦尼是我，他會怎麼做，而我確信他會出現在這邊，他將站在這個講台上。」

她坦言，不知道是否應該相信俄羅斯當局的說法，「但如果事情屬實，我希望普亭、他整個隨從、他的朋友和他的政府都明瞭，他們將為對我們國家、我的家人及我的丈夫所做的事負責」。

●賀錦麗安撫盟友：對北約的承諾堅若磐石

另外，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在會議上表示，如果納瓦尼逝世的消息獲得證實，將進一步顯示普亭的殘暴性，「無論他們說了什麼故事，我們都必須清楚表明，俄羅斯對此負有責任」。

納瓦納亞也在慕尼黑安全會議場邊與賀錦麗和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）見面。

此外，這場會議舉行的時機正值歐洲愈來愈擔憂美國對協助烏克蘭抵禦蒲亭全面入侵及更廣泛保衛盟國的承諾。

美國11月將舉行總統大選，目前在共和黨總統提名戰位居領先的川普已表示，他不會保衛未能在防務方面有足夠支出的北大西洋公約組織（NATO）盟國。力挺川普的共和黨國會議員正在阻擋援助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的法案。

賀錦麗則試圖安撫歐洲國家說，她與美國總統拜登（Joe Biden）「對北約的神聖承諾依舊堅若磐石」，拜登政府將繼續敦促，協助烏克蘭取得所需的武器與資源。

納瓦尼妻子納瓦納亞（左）16日現身慕尼黑安全會議，與前眾院議長裴洛西（右）等多國...
納瓦尼妻子納瓦納亞（左）16日現身慕尼黑安全會議，與前眾院議長裴洛西（右）等多國政要互動。（歐新社）
俄羅斯著名異議者納瓦尼的妻子納瓦納亞16日在慕尼黑安全會議上發言，呼籲各界向俄羅...
俄羅斯著名異議者納瓦尼的妻子納瓦納亞16日在慕尼黑安全會議上發言，呼籲各界向俄羅斯總統普亭為她的丈夫之死負責。（路透）

俄羅斯 納瓦尼 普亭

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