專家：川普恐須變賣資產支應紐約金融詐欺民事賠償

康諾克指出，官司纏身的川普，如今面臨累計坐牢717.5年的有期徒刑，民調表現卻依然還是美國最受歡迎的政治人物。（路透）

前總統川普 浮報房地產價值誤導銀行及保險公司遭金融詐欺民事罪名起訴，紐約州 高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)2023年9月裁定川普與川普集團(Trump Organization)高層主管犯下金融詐騙，賠償金預計近日宣判。密西根大學(University of Michigan)羅斯商學院(Ross School of Business)教授湯瑪斯(William Thomas)接受英國廣播公司(BBC)訪問時說，川普可能要變賣某些資產以便支應可觀的賠償金。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)求償3億7000萬，利息另計。根據紐約州州法，利息以賠償金9%計算。

房地產大亨出身的川普淨資產有多少，到目前為止不曾公布。「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)統計，川普流動資產約6億，淨資產31億。富比世雜誌(Forbes)則估計，川普淨資產約有26億元，但絕大多數綁在不動產。

康乃爾大學(Cornell University)美國政治教授本塞爾(Richard F Bensel)先前接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說，被迫變賣紐約資產對川普來說將是巨大損失，但對川普的整體財務狀況不至於造成嚴重傷害。

前白宮 資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫康威(George Conway)10月間在前任白宮發言人的莎奇(Jen Psaki)主持的MSNBC新聞頻道節目中說，川普金融詐騙被定罪之後，將必須把「變賣所有資產」，包括他喜愛的佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部。康威說，巨額賠償金對川普事業將造成致命打擊。

英國牛津大學(University of Oxford)賽德商學院(Saïd Business School)研究員康諾克(Alex Connock)，川普擁有韌性十足的品牌，面對排山倒海的司法訴訟依然存活，絕大多數其他品牌都沒能辦到。

康諾克指出，官司纏身的川普，如今面臨累計坐牢717.5年的有期徒刑，民調表現卻依然還是美國最受歡迎的政治人物。