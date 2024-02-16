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專家：川普恐須變賣資產支應紐約金融詐欺民事賠償

記者顏伶如／即時報導
康諾克指出，官司纏身的川普，如今面臨累計坐牢717.5年的有期徒刑，民調表現卻依然還是美國最受歡迎的政治人物。（路透）
康諾克指出，官司纏身的川普，如今面臨累計坐牢717.5年的有期徒刑，民調表現卻依然還是美國最受歡迎的政治人物。（路透）

前總統川普浮報房地產價值誤導銀行及保險公司遭金融詐欺民事罪名起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)2023年9月裁定川普與川普集團(Trump Organization)高層主管犯下金融詐騙，賠償金預計近日宣判。密西根大學(University of Michigan)羅斯商學院(Ross School of Business)教授湯瑪斯(William Thomas)接受英國廣播公司(BBC)訪問時說，川普可能要變賣某些資產以便支應可觀的賠償金。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)求償3億7000萬，利息另計。根據紐約州州法，利息以賠償金9%計算。

房地產大亨出身的川普淨資產有多少，到目前為止不曾公布。「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)統計，川普流動資產約6億，淨資產31億。富比世雜誌(Forbes)則估計，川普淨資產約有26億元，但絕大多數綁在不動產。

康乃爾大學(Cornell University)美國政治教授本塞爾(Richard F Bensel)先前接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說，被迫變賣紐約資產對川普來說將是巨大損失，但對川普的整體財務狀況不至於造成嚴重傷害。

白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的律師丈夫康威(George Conway)10月間在前任白宮發言人的莎奇(Jen Psaki)主持的MSNBC新聞頻道節目中說，川普金融詐騙被定罪之後，將必須把「變賣所有資產」，包括他喜愛的佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部。康威說，巨額賠償金對川普事業將造成致命打擊。

英國牛津大學(University of Oxford)賽德商學院(Saïd Business School)研究員康諾克(Alex Connock)，川普擁有韌性十足的品牌，面對排山倒海的司法訴訟依然存活，絕大多數其他品牌都沒能辦到。

康諾克指出，官司纏身的川普，如今面臨累計坐牢717.5年的有期徒刑，民調表現卻依然還是美國最受歡迎的政治人物。

川普 紐約州 白宮

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