聯邦推低收入兒童暑期EBT 14個共和黨執政州拒不參加

美聯社報導，因為居住州拒絕參加而失去Summer EBT補助的兒童，估計共約1000萬人。（美聯社）

為讓低收入 家庭孩童放暑假期間持續獲得食物補助，農業部推出夏季電子福利 轉帳計畫(Summer EBT)，福利金直接存入電子福利轉帳卡，符合資格兒童共將獲得120元。美聯社報導，14個共和黨執政州今年暑假不參加這項計畫，拒收聯邦補助的理由除了基於反對社會福利的基本理念之外，還有電腦系統老舊等技術問題。因為居住州拒絕參加而失去Summer EBT補助的兒童，估計約有1000萬人。

住在密西西比州克拉克斯戴爾(Clarksdale)、育有五名兒女的單親媽媽艾倫(Otibehia Allen)，收入超過門檻而無法獲得某些社會福利補助，但她的孩子們原本可透過Summer EBT在3個月暑假期間總共獲得480元福利金。她說，孩子迅速成長，食量很大，特別是兒子們，這筆經費原本能有極大幫助。

報導指出，共和黨執政州拒絕Summer EBT的理由，基本理念與技術障礙都有。

2021年，全美共有26州削減疫情 期間推出的擴大失業補助。聯邦政府為低收入成年人推出的白卡(Medicaid)擴大補助則有22州拒絕參加，但後來十多州同意重新評估或已接受計畫。

旨在降低兒童飢餓問題的Summer EBT，試辦計畫2011年推出，疫情期間實施範圍擴大到全國，國會在2022年12月通過決議，納入成為永久有效的支出法案。根據法案規定，州政府與聯邦政府平均分擔Summer EBT預算。今夏Summer EBT計畫總計花費約25億元，可望造福2100萬名兒童。三口之家的參加資格為家庭年收入4萬6000元以下。

美聯社報導，因為居住州拒絕參加而失去Summer EBT補助的兒童，估計共約1000萬人。

懷俄明州公共教育總監狄根費德(Megan Degenfelder)說，懷州拒收聯邦Summer EBT經費是希望以州政府現行的暑期食物計畫為主，州政府的計畫開銷較低，還能把食物直接送到孩子手中。