川普2016年「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3月25日開審

前總統川普(前)15日在紐約聆聽庭訊。(路透)

前總統川普 遭控2016年大選期間付給緋聞 對象「封口費」時偽造商業紀錄而遭到起訴，紐約州 高等法院法官默欽(Juan Merchan)15日裁定3月25日開審。這將是川普面臨四件刑事起訴官司當中第一起開審案件。川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)在庭上指出，時間太趕，對川普來說「非常不公平」。

對於曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室以34項重罪起訴，川普透過辯護律師向法院聲請撤銷起訴，15日遭默欽駁回。

15日庭訊旁聽席座無虛席，川普也親自出庭。

默欽除了裁定3月25日開審之外，同時宣布展開陪審團遴選程序。

檢方指控川普2016年大選期間付13萬元「封口費」給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)以避免婚外情曝光，付錢過程中偽造商業紀錄，觸犯選舉獻金法。

默欽宣布開始陪審團遴選之後，白朗奇在法庭上說，川普四件刑事起訴裡，每件官司都有數百頁文件要處理，「我們面臨遭到極度壓縮及加快的行程，每一件官司都一樣」，辯護律師團陷入「不可能完成的處境」(an impossible position)。

默欽則回應表示，早就已經對川普律師表明，在多起案件為川普辯護可能工作量龐大，「必須自行斟酌」。默欽對白朗奇說：「請不要再打斷我，我已經試圖與你配合了。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點