年前捲入王志安嘲諷風波 罕病律師陳俊翰離世 享年40歲

陳俊翰（左）出席罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）媒體工作坊資料照。(記者曾吉松／攝影)

曾被列入民進黨不分區立委候選人、台灣中研院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰傳出離世，得年40歲。台大醫院新竹分院院長余忠仁表示，陳俊翰被送至新竹台大分院急救後身亡，病情與肺部感染有關。罕見疾病基金會執行長陳冠如聞訊感到訝異，她表示，陳俊翰初一都傳訊息跟自己聯繫拜年。

陳俊翰出生時即被診斷罹患先天性「脊髓性肌肉萎縮症」(SMA)，醫師曾告訴他與家人，患者在不用藥前提下存活時間僅三至四年。全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢的陳俊翰，卻克服疾病，考取哈佛大學法學研究所碩士學位，曾任柏克萊加州大學 擔任訪問學者，並取得密西根大學法律博士學位歸國。他是台大法律、會計雙學士，是2006年律師高考榜首，是台灣第一位SMA律師，同時也取得會計師執照。

陳俊翰曾說，除了擔任律師，更想當一位倡議者，從事可以改變政策、制度的工作，為身心障礙者發聲，「讓身心障礙者發揮自我價值。」以取得紐約州 律師執照的他，為此放棄美國高薪，執意回到台灣，不但薪資較為有限，也受限健保 無法取得治療藥物，但受法庭劇啟發踏上法律之路的他，仍希望為國內身障人士發聲，幫助他們獲得應有權利。

農曆春節前，脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」來賓、前中國央視記者王志安因模仿陳俊翰，引發歧視言行爭議。