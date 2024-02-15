我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年前捲入王志安嘲諷風波 罕病律師陳俊翰40歲離世

紐約州國民兵將嚴查新抵「紋身無證客」 防黑幫混入

年前捲入王志安嘲諷風波 罕病律師陳俊翰離世 享年40歲

記者林琮恩／台北即時報導
陳俊翰（左）出席罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）媒體工作坊資料照。(記者曾吉松／攝影)
陳俊翰（左）出席罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）媒體工作坊資料照。(記者曾吉松／攝影)

曾被列入民進黨不分區立委候選人、台灣中研院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰傳出離世，得年40歲。台大醫院新竹分院院長余忠仁表示，陳俊翰被送至新竹台大分院急救後身亡，病情與肺部感染有關。罕見疾病基金會執行長陳冠如聞訊感到訝異，她表示，陳俊翰初一都傳訊息跟自己聯繫拜年。

陳俊翰出生時即被診斷罹患先天性「脊髓性肌肉萎縮症」(SMA)，醫師曾告訴他與家人，患者在不用藥前提下存活時間僅三至四年。全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢的陳俊翰，卻克服疾病，考取哈佛大學法學研究所碩士學位，曾任柏克萊加州大學擔任訪問學者，並取得密西根大學法律博士學位歸國。他是台大法律、會計雙學士，是2006年律師高考榜首，是台灣第一位SMA律師，同時也取得會計師執照。

陳俊翰曾說，除了擔任律師，更想當一位倡議者，從事可以改變政策、制度的工作，為身心障礙者發聲，「讓身心障礙者發揮自我價值。」以取得紐約州律師執照的他，為此放棄美國高薪，執意回到台灣，不但薪資較為有限，也受限健保無法取得治療藥物，但受法庭劇啟發踏上法律之路的他，仍希望為國內身障人士發聲，幫助他們獲得應有權利。

農曆春節前，脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」來賓、前中國央視記者王志安因模仿陳俊翰，引發歧視言行爭議。

加州大學 紐約州 健保

上一則

季節起落、墨國加大執法…無證客1月逮捕數「砍半」

下一則

拜登、川普頻口誤 學者：勿斷然解讀為心智退化

延伸閱讀

罕病律師陳俊翰疑感冒併發症辭世 胸腔醫指他們「這」部位超弱

罕病律師陳俊翰疑感冒併發症辭世 胸腔醫指他們「這」部位超弱
80歲老婦常跌倒與藥物有關 醫師建議可這樣預防跌倒

80歲老婦常跌倒與藥物有關 醫師建議可這樣預防跌倒
賀瓏夜夜秀風波後 是否再參選？罕病律師陳俊翰回答了

賀瓏夜夜秀風波後 是否再參選？罕病律師陳俊翰回答了
賀瓏道歉 反酸民進黨「最關心身障、2028會盡力輔選」

賀瓏道歉 反酸民進黨「最關心身障、2028會盡力輔選」

熱門新聞

81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？