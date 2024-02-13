金融時報：逾半北約國達軍費占2%GDP 因應俄侵略和討川普歡心

北約預計14日宣布全部31個會員國中有18國將達成國防經費占GDP至少2%的目標，準備好防範俄羅斯日益加劇的威脅，同時因應川普回鍋白宮的可能。（取材自X平台）

英國金融時報報導，三名知情官員透露，北約 預計14日宣布全部31個會員國中有18國今年將達成國防經費占GDP至少2%的目標，已超過一半，準備防範俄羅斯日益加劇的威脅，同時因應川普 回鍋白宮 的可能。

一名北約盟國官員向金融時報表示，在調整預算後，達標的國家還會更多，北約預期今年有2/3盟國將實現國防經費占GDP至少2%的目標。

自從俄國全面入侵烏克蘭之後，北約支出顯著增加，另外川普在2017年至2021年擔任美國總統時，北約支出也有所增加，因為他批評歐洲盟國支出不足。

2016年時僅5個會員國達成預計目標。

目前波蘭的國防經費在GDP的占比達到3.9％，位居第一，超過美國的3.5％，西班牙等其他國家則遠遠落後，僅略高於1％。

川普過去就曾揚言退出北約，如今積極尋求回鍋白宮的他仍不改主張，上周更在造勢活動上鼓勵俄國對未能履約的國家「為所欲為」，大大震驚歐洲盟國。

隨著川普在民調上領先現任總統拜登，他再次入主白宮的前景也令北約多有警惕。

歐洲外交官員認為，持續增加國防支出是牽制川普的戰略之一，其次北約應多加聚焦川普在意的議題，比如遏制中國或打擊恐怖主義，最後盟國要清楚必須懂得巴結川普取得他對北約的支持。