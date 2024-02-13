不付錢就不保護？ 拜登抨擊川普：愚蠢可恥且危險

援助烏克蘭的辯論在美國上升到總統大選路線之爭，總統拜登13日把砲火瞄準前總統川普，指川普不保護北約盟友的論調愚蠢、可恥且危險。歐新社

援助烏克蘭的辯論在美國上升到總統大選路線之爭，總統拜登 13日把砲火瞄準前總統川普 ，指川普不保護北約 盟友的論調愚蠢、可恥且危險；拜登說，從來沒有任何一位美國總統對俄羅斯獨裁者俯首稱臣，他矢言奉行。

聯邦參議院13日表決通過援助烏克蘭、以色列和台灣的法案，拜登在白宮發表談話，敦促共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）立即接手處理，接著，拜登把砲火瞄準前總統川普。

川普上周末在南卡羅萊納州的競選活動說，「你不付帳單，就沒能得到保護，這很簡單。」預告自己當選後，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算，以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為。

拜登抨擊川普這是在邀請俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）侵略美國的盟友，此舉愚蠢、可恥、危險，而且「很不美國」；他說，北約是神聖的承諾，在川普眼中只是負擔，川普沒把北約當成保護美國和世界的聯盟，川普看到的是保護費，原則不重要，一切都可以交易。

北約組織公約第5條指涉集體防禦的承諾，指攻擊一個視同攻擊全體，美國多次警告以此警告俄羅斯不得攻擊北約領土。

拜登說，北約史上唯一一次動用集體防禦條款，就是2001年的九一一恐怖攻擊事件，在美國被攻擊後，北約盟友挺身站在一起；他警告普亭不要越界，美國會捍衛每一寸北約領土。

拜登表示，他從未看過任何一位美國總統對俄國獨裁者俯首稱臣，「我絕對不會。」

援外預算的辯論已持續4個月，拜登日前呼籲共和黨議員展現風骨，不要被川普綁架；他13日說，希望眾院能立即審議這項預算案，也相信預算案終會通過，呼籲強生讓所有議員都能表達意見，別受少數最極端的聲音左右。

拜登至少4次表示，「歷史正在見證。」希望國會盡快通過此案，他也說，提供外國援助是偉大國家的責任所在，援助烏克蘭對外國傳遞「美國可以信賴，且會堅定支持盟友」的訊息。