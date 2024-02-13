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參院通過援助烏以台包裹法案 送交眾院恐遭封殺

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭軍人演練操作戰車。美聯社
烏克蘭軍人演練操作戰車。美聯社

參議院13日表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元法案，不過眾議院共和黨籍議長強生事先已放話將封殺該法案，不會在眾院提出討論；強生主張相關內容未能解決美國邊境安全，無法在眾院闖關成功。

參院以70票對29票通過此案，反映出國會支持繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。該法案將額外提供烏克蘭600億美元，讓美國援助烏克蘭總金額超過1,700億美元，並援助以色列140億美元因應與哈瑪斯的戰爭。

此外，法案為衝突地區平民提供近100億美元人道援助，包括加薩的巴勒斯坦人，以及48.3億美元援助台灣等印太地區夥伴抗衡中國。

此時對烏克蘭來說正值關鍵時刻。去年反攻俄軍失敗後，烏克蘭一直面臨物資和人力短缺。法案在參院過關後，烏克蘭總統澤倫斯基立即發表聲明表示「感激」，表示美國持續的支持拯救烏克蘭人免於俄國暴行。

22名共和黨參議員幾乎與所有民主黨參議員一起支持該法案。這些共和黨人認為，該法案對於美國捍衛西方民主、抵禦威權政權威脅的國際地位至關重要，他們將烏克蘭戰爭視為美國是否認真對抗俄羅斯總統普亭等侵略者的關鍵考驗。對以色列在加薩的軍事行動表示擔憂的3名民主黨核心小組成員，則投下反對票。

法案現在將提交給共和黨控制的眾議院。在眾院，由於質疑援助烏克蘭的聲音更大，以及共和黨總統候選人川普的影響力，該法案面臨不確定的命運。

川普提出「美國優先」孤立主義主張，反對提供更多援助給烏克蘭，最近建議將援助計畫轉為貸款。一些眾議員重提去年的要求，要求加強美國邊境移民管制，作為提供任何援助的條件，他們主張美國援助外國之前應先加強本身邊境安全。

烏克蘭 共和黨 眾院

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