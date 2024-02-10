川普又語出驚人：鼓勵俄羅斯攻擊「不付帳單」的北約盟友

前總統川普。(歐新社)

英國衛報報導，尋求當選第二任的美國前總統川普 又語出驚人，他10日表示，他會「鼓勵」俄羅斯 攻擊任何他認為沒有履行財務義務的美國北約 盟友。

川普在南卡羅來納州康威舉行的競選造勢大會上發表了上述言論，南卡州將於2月24日舉行共和黨總統候選人提名初選。

川普對美國提供烏克蘭援助表達疑慮，同時也對北約的存在有疑問，美國承諾在必要時保衛由31國組成的北約。

川普10日聲稱，在一次北約會議上，他告訴一位國家元首，在他領導下的美國不會保衛任何「不履行債務」的國家。

他說，「一個大國的總統站起來說，『好吧，先生，如果我們不付錢，而我們遭到俄羅斯的攻擊，你會保護我們嗎？』」川普說，「我說，『你不付錢，你不履行債務嗎？不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們做任何他們想做的事情。你必須付錢。你必須支付你的賬單。』」

儘管有些人懷疑是否真的有那次對話，但川普的言論很快就引起美國許多政治評論家的警惕。

MSNBC分析家、「瓊斯母親」華盛頓分社社長科恩 (David Corn) 在X上表示，「聽起來川普像是在鼓勵俄羅斯攻擊我們的北約盟友」。

保守派政治評論員格里芬(Alyssa Farah Griffin)表示，川普的言論聽在俄羅斯領導人普亭的耳裡，就像「美妙的音樂」。