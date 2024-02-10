我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛鬧區年初一驚傳槍響 男嫌在逃

俄烏戰爭將滿2週年 北約祕書長籲歐洲加速生產武器

抗中友台大將 眾院中國特別委員會主席蓋拉格不競選連任

編譯田思怡／即時報導
眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格10日表示，他不會競選連任。美聯社
眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格10日表示，他不會競選連任。美聯社

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher)10日表示，他不會競選連任。蓋拉格在四天前反對彈劾美國總統拜登的最高邊境官員，而且是僅有的四名反對彈劾的共和黨眾議員之一，因而惹火了其他共和黨眾議員。

蓋拉格是眾院首任「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」主席，對中國採取強硬路線，對台灣十分友好，在今年1月賴清德當選總統後，金融時報報導，蓋拉格將在眾院第一個代表團訪台之後訪台，而蓋拉格的到訪將格外引起中國關注。根據報導，蓋拉格未對他的訪台計畫，以及是否帶領中國問題特別委員會訪問團訪台發表評論。

39歲的蓋拉格曾擔任四屆眾議員，過去曾任陸戰隊情報官員，他10日發表聲明指出，美國憲法的起草者並不打算讓選舉產生的職位變成終身職位。

他說，「民選政治從來不應該成為一種職業，相信我，國會不是變老的地方。因此，懷著沉重的心情，我決定不再競選連任」。

蓋拉格與其他三名共和黨眾議員一起投票反對彈劾國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)，由於彈劾案以一票之差失敗，蓋拉格在眾院被黨內議員包圍，要求他改變投票。

蓋拉格隨後投書《華爾街日報》表示，彈劾不僅無法解決與墨西哥邊境的問題，而且「還會樹立一個危險的新先例，將被用來對付未來的共和黨政府」。

蓋拉格是眾院軍事委員會和情報委員會成員，今年大部分時間都在主持中國共產黨特別委員會，這是一個跨黨派小組，負責調查美國與中國的關係，並制定有助於改進與中國競爭能力的策略。

共和黨在2023年1月控制眾議院時成立了這個特別委員會，此舉是為了對於日益緊張的美中關係的背後問題提高警覺。在兩黨分歧嚴重的美國國會中，對中國採取強硬路線是少數獲得兩黨共同支持的政策之一，蓋拉格因在該小組中與民主黨人合作順利而受到讚揚。

共和黨 彈劾 眾院

上一則

分析：除非拜登自行退選 民主黨換人選總統困難重重

延伸閱讀

重塑全球半導體及AI產業 OpenAI執行長擬募資最多7兆元

重塑全球半導體及AI產業 OpenAI執行長擬募資最多7兆元
美中雙邊科技協議 談判半年 續簽還要等

美中雙邊科技協議 談判半年 續簽還要等
美國紅杉資本等5創投 被控投資中國軍方有關企業

美國紅杉資本等5創投 被控投資中國軍方有關企業
國安部長梅奧卡斯失職彈劾案 眾院未過關

國安部長梅奧卡斯失職彈劾案 眾院未過關

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多