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拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

記者顏伶如／即時報導
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

對於卸任副總統後將機密檔案帶到辦公室及住家，特別檢察官8日公布調查報告指出拜登並無超越合理懷疑的犯罪，但對拜登記憶不好有諸多鉅細靡遺描述，拜登8日晚間臨時在白宮舉行記者會提出強烈反駁。有線電視新聞網(CNN)9日分析，拜登原想透過記者會平息外界對於年事已高的質疑，不過實際效果恐怕適得其反。

紐約時報報導，韓裔特別檢察官許景(Robert K. Hur)調查報告原文短短八個字「善意、記憶差的老人」(well-meaning, elderly man with a poor memory)讓拜登年紀問題再次成為2024年選舉熱議焦點。

81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上說：「我知道自己在做什麼。」CNN分析，拜登看起來頗有火氣，情緒激動，倉促安排記者會以及流露憤怒的言行，讓「記憶變差」事件迅速失控；在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。

CNN韓裔記者MJ Lee提問許多選民對年紀太高有疑慮，拜登用手指指著反嗆：「那是妳的論斷。」CNN報導指出，拜登在本周已經面臨有關高齡問題的新檢視，包括兩度搞混歐洲領導人的名字，8日晚間有關中東危機提到埃及總統時卻說成「墨西哥總統」；雖然過度忙碌的政治人物難免口誤，但就在拜登自稱「記憶沒問題」的同時卻出現失誤，還是相當尷尬。

紐約時報分析，為避免出現破壞形象的狀況，白宮團隊一直嚴格控制拜登的媒體曝光，但這場記者會正是拜登面臨政治風險的實例。

曾任歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)說：「不管公平與否，警訊一旦敲響就無法解除。」

艾克斯洛德說，特別檢察官調查報告殺傷力極大，因為直接戳中拜登政治痛點，「就是許多民眾擔心他無法勝任」。

拜登 白宮 韓裔

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