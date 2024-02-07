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邊境與國安提案 參院封殺迫攤牌 民主黨擬單獨推援外預算 8日再戰

記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦參院7日封殺1183億元、包含邊境安全與援助烏克蘭的國安追加預算法案。參院民主黨領袖舒默(中)表示打算分拆法案。(歐新社)
聯邦參院7日封殺1183億元、包含邊境安全與援助烏克蘭的國安追加預算法案。參院民主黨領袖舒默(中)表示打算分拆法案。(歐新社)

聯邦參院7日封殺1183億元、包含邊境安全與援助烏克蘭的國安追加預算法案。共和黨不滿拜登政府的邊境政策改革而反對，民主黨打算另闢蹊徑，分拆法案，單獨推動援外預算，迫使共和黨表態，參院8日再戰。

參院7日下午舉行終結辯論(invoke cloture)的程序性投票，民主黨和共和黨各有跑票，僅49票贊成，未達通過門檻所需的60票，也就無法將法案交付表決。

原提案為民主黨與共和黨參議員耗費數月協商所得，名為「國安追加法案」，共將撥款1183億元，其中600億元用於支持抗俄的烏克蘭；141億元提供以色列安全援助；法案提供48.3億元支持遭中國威脅的美國印太主要夥伴；此外，法案授權202億元以強化美國邊境安全。

參院4日公布法案內容後，共和黨籍眾議院議長強生(Mike Johnson)揚言反對，拜登總統6日呼籲共和黨議員展現風骨，拒絕被前總統川普綁架，別拿邊境安全來政治操作。

參與協商跨黨派提案的共和黨參議員藍福德(James Lankford)說，距離上次採取修法行動應對邊境安全已過去30年，參院是時候該決定要做些什麼事；無黨籍參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)抨擊共和黨議員不給機會，只想把邊境安全當選舉話題。

在共和黨反對、民主黨支持的態勢下，四名共和黨議員支持推動修法，六名民主黨議員不滿邊境議題妥協過甚而投下反對票。

彭博資訊報導，參院封殺上述提案，形同國會在11月總統選舉前不會再通過任何移民或邊境政策的法案；此外，美國對烏克蘭、以色列和台灣的軍事援助同樣前景不明。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，他打算分拆法案，抽出具有爭議的邊境政策，單獨推進援助烏克蘭、以色列和台灣等美國盟友的預算，盼這部分能贏得共和黨支持先通過；民主黨將提出953億元的修正案，準備再闖關。

此舉被視為民主黨逼迫共和黨表態，兩黨參議員緊急商議民主黨的提案，參院休會到8日再戰。

在民主黨只占些微多數的參院中，要通過程序性投票必須獲得共和黨奧援；美聯社報導，不確定共和黨議員是否會支持援外法案，即便如此，參院還要花上幾天來舉行最終表決。

彭博資訊報導，參院共和黨領袖麥康諾力主支持烏克蘭，追隨川普的黨內鷹派在封殺提案時，也給了麥康諾一記重擊。

共和黨籍參議員李麥克(Mike Lee)表示，在對海外送出任何一毛錢之前，得先保護美國的邊境安全。

此外，援外法案也很難通過眾院，眾院軍委會主席羅傑斯(Mike Rogers)已言明，不會在拜登回應移民改革的呼聲前，通過對烏克蘭的軍事援助。

正在布魯塞爾訪問的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，拜登政府依然有信心可以贏得國會支持，通過對烏克蘭的援助預算，美國必須挺身而出，此外別無選擇。

共和黨 參院 民主黨

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