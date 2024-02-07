我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024會計年度以來 CBP查緝無證客已破百萬人

臨近過年 法拉盛年貨銷售、餐廳預訂火爆

2024會計年度以來 CBP查緝無證客已破百萬人

記者顏伶如／即時報導
10月1日開始以來，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)查緝無證移民已突破100萬人次。(路透)
10月1日開始以來，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)查緝無證移民已突破100萬人次。(路透)

2024會計年度從10月1日開始以來，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)查緝無證移民已突破100萬人次，創下歷年來遭查緝無證客在會計年度當中最快到達百萬人次的紀錄。若以非法入境者的國籍區分，中國公民在過去一年裡是成長最迅速的族群，估計2024年會計年度將刷新紀錄。

福斯數位新聞(Fox News Digital)7日報導，海關與邊境保護局的最新統計，與上一個會計年度相同期間查緝無證移民90萬8000人次對照，大約多出大約10萬人次。

報導指出，海關與邊境保護局上一個會計年度查緝大約3萬7000名中國籍無證移民，但2024會計年度到目前為止已經查緝將近2萬名中國籍無證移民。

海關與邊境保護局消息人士說，這個會計年度當中，平均每天有150名中國籍無證移民遭查緝。

旨在加強邊境管控的兩黨邊境協議本周在國會遭逢挫敗。對協議持反對意見的共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)等人指出，協議內容將讓每天5000名無證移民遭查緝的狀況得以「正常化」(normalize)。

克魯茲6日接受福斯新聞訪問時說：「算起來等於一年有180萬名無證客，三年就有近600萬非法移民。」他說，共和黨提出這項「愚蠢」協議等於是為三分之二獲得拜登准許的非法入境者放水。

最近幾個月，非法入境人數屢屢刷新紀錄。

報導指出，2023年12月間遭取締無證移民有30萬2000人，不但創下單月人數最高紀錄，而且是第一次出現單月統計超過30萬人。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

非法移民 非法入境 共和黨

上一則

「提供入籍→急關邊境」拜登移民政策如今面目全非

延伸閱讀

不是川普…內州初選大批選民投給「1選項」 海理尷尬落敗

不是川普…內州初選大批選民投給「1選項」 海理尷尬落敗
「提供入籍→急關邊境」拜登移民政策如今面目全非

「提供入籍→急關邊境」拜登移民政策如今面目全非
全美祈禱早餐會 蔡政府異常低調 僅駐美代表出席

全美祈禱早餐會 蔡政府異常低調 僅駐美代表出席
川普又敗 聯邦上訴法院裁決：無總統豁免權

川普又敗 聯邦上訴法院裁決：無總統豁免權

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

2024-01-31 17:14
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
深蹲是一個相當好的居家力量訓練。（Pexels）

快看世界／減少跌倒、骨折風險 可從這個訓練開始

2024-01-29 16:01

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多