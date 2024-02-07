美日演習將中國列假想敵 中：插手中國內政將付出沉重代價

日本海上自衛隊橫須賀基地的出雲號直升機護衛艦。（新華社）

美軍與日本 自衛隊1日起展開了電腦模擬演習「利刃」，預計持續8日，首度將中國列為假想敵，並擬制定應對「台灣有事」作戰計畫。對此，中國駐日使館6日表達嚴重關切，強調「執意插手中國內政，阻撓中國統一，將不只是『假想敵』的問題，必將付出沉重代價」。

中國駐日使館官網發布，中國駐日使館發言人表示，他們已第一時間向日方表達嚴重關切，闡明嚴正立場，「日方就此作出澄清，表示有關報導不屬實」。

中國駐日使館發言人指出，一段時間以來，日本國內一些勢力在台灣問題上接連製造事端，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，躁動冒險傾向明顯上升，「有關行徑嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神」。

中國駐日使館發言人強調，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外部干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

中國駐日使館發言人還說，「如果有人執意插手中國內政，阻撓中國統一，那將不只是『假想敵』的問題，必將付出沈重代價。」

香港 中通社報導，實際上，日美不斷加大干預台海事務力度。去年6月，日本、美國與菲律賓舉行首次三方安全會談，日媒普遍認為此舉是日美有意為應對「台灣有事」做準備。

同年8月，美日韓三國領導人在大衛營舉行會晤，並在聯合聲明中稱「台灣海峽的和平穩定是國際社會安全和繁榮不可或缺的要素」。同年11月10日至20日，日本自衛隊舉行2023年度聯合演習。這次演習規模號稱創下歷史之最，還首次大規模使用民用機場、港口等設施，開創了危險的先例。