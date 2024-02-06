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中國駐美大使謝鋒：「中國經濟崩潰論」一再崩潰

新華社華盛頓2月6日電
中國大陸駐美大使謝鋒5日晚間在使館舉行春節招待會。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒5日晚間在使館舉行春節招待會。華盛頓記者張文馨／攝影

中國駐美國大使謝鋒5日在「溫暖迎春·共慶中國年」僑學界專場春節招待會致辭中指出，「中國經濟崩潰論」一再崩潰，「中國經濟見頂論」毫無事實根據。

謝鋒表示，中國疫情防控平穩轉段，高質量發展扎實推進，高水平對外開放持續擴大，中國式現代化道路越走越寬廣。

謝鋒指出，中國經濟成績單分量足、成色好，既有「量」的合理增長，國內生產總值同比增長5.2％，在世界主要經濟體中名列前茅，僅增量就超過6萬億元人民幣，相當於一個中等國家一年的經濟總量；又有「質」的有效提升，消費主引擎作用凸顯，新質生產力加快形成，高技術產業投資保持兩位數增長，「新三樣」出口額突破萬億元大關；既有「穩」的堅實基礎，具有超大規模市場、完備產業體系、近9億勞動力等優勢，增發國債、減稅降費、降準降息等政策組合拳逐步發力顯效；又有「進」的廣闊空間，未來十幾年中等收入群體將達到8億，數字經濟規模2027年有望達到15.7萬億美元，一批高端化、智能化、綠色化新型支柱產業快速崛起。

謝鋒說，「中國經濟崩潰論」一再崩潰，「中國經濟見頂論」毫無事實根據。不管是關稅戰、科技戰、認知戰，都阻擋不了中國高質量發展的腳步。

謝鋒 疫情 投資

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