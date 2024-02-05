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打擊美墨邊境非法入境 參院研議6大機制

「眾院自由黨團」籲共和黨參院同僚拒絕邊境協議

記者顏伶如／即時報導
黨團主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)指出，協議結果比預期更加糟糕，對於遏止非法入境危機根本做得太少。（美聯社）
黨團主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)指出，協議結果比預期更加糟糕，對於遏止非法入境危機根本做得太少。（美聯社）

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)對參院共和黨同僚喊話，呼籲拒絕最新出爐的兩黨邊境協議。黨團主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)4日晚間對福斯數位新聞(Fox News Digital)指出，協議結果比預期更加糟糕，對於遏止非法入境危機根本做得太少，「很明顯為什麼民主黨拖到最後一刻才推出宛如垃圾箱起火(dumpster fire)似的法案」。

培瑞要求共和黨參議員拒絕「背叛美國」的協議。

根據兩黨參議員敲定的邊境協議，庇護審查將趨於嚴格，拜登總統及國土安全部將獲得授權，在必要情況下宣布暫時關閉邊境。不過，絕大多數共和黨眾議員則說，邊境政策改革應該拿出更多行動，包括比照眾院去年通過的法案版本。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員克拉恩(Eli Crane)批評參院共和黨同僚過於懦弱，因為過度執著於烏克蘭軍援而被民主黨牽著鼻子走，沒能盡到為美國效忠的職責。

克拉恩說，共和黨參議員沒能為真正有效打擊非法入侵的法案而奮鬥，協議結果為烏克蘭提供軍援的金額，竟是解決邊境問題經費的三倍。

共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)對福斯數位新聞指出，初步看來，這份協議堪稱「披著羊皮的狼」。他說：「這是一份烏克蘭的邊境協議，不是美國的邊境協議。」

共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)受訪時則表示：「可以讓人接受的非法入境人數應該是零。這項協議根本是給美國一記耳光，任何共和黨員或民主黨員都不應該支持。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 眾議員 民主黨

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