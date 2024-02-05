打擊美墨邊境非法入境 參院研議六大機制

聯邦政府將取消長期以來對申請庇護無證客採取「抓了又放」(catch and release)的寬鬆作法。（歐新社）

兩黨聯邦參議員磋商已久的邊境協議4日終於拍板，取消長期以來對申請庇護 無證客採取「抓了又放」(catch and release)的寬鬆作法，申請庇護者從資格、拘留到追蹤等環節都加強管控，申請庇護人數則訂定每日上限。華爾街日報5日報導，新規上路後將透過以下機制打擊美墨邊境非法入境 ：

在南境地區設立新的庇護申請受理系統

庇護申請者不管是偷渡入境或從邊境檢查哨合法入境，都必須透過新成立的快速審查系統，程序大約歷時90天。絕大多數成年移民在審查期間將被拘留，帶有18歲以下兒童同行的移民家庭 則可獲釋，但必須接受電子腳鐐(ankle bracelet)或手機應用程式偵測。

90天審查期間，新版手續的第一關將比以往嚴格，移民必須出示證據證明為何在故鄉無法安全生活。初審未過關、錯過預約時間或企圖拆掉偵測裝置的申請者，一律都將被迅速遞解出境。通過初步審查之後，還要再等90天才能知道庇護是否過關，這個階段如果作業遭到耽擱，移民並不會被遣返。

沒有成年人陪伴的無證兒童並不需要接受新版審查程序，由協議當中的其他條款規定辦理。

設置負責驅逐的新機構

根據協議內容，將成立新的臨時機構，比照前總統川普任內援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令規定，將遭到查緝的無證移民迅速遣返。臨時機構的法律效力有三年，如果連續7天每日非法入境人數超過4000人時，有權下令關閉邊境(shut down the border)，每日非法入境人數超過5000人則強制(mandatory)關閉邊境。

人道主義假釋(humanitarian parole)不適用美墨邊境

協議當中對於人道主義假釋計畫祭出限縮，在美墨邊境不再適用，從美國各地機場入境的移民則仍有機會獲得。

擴大合法移民

未來5年裡，每年增加5萬個綠卡名額，其中1萬8000個名額開放給透過雇主申請的移民，另外3萬2000個名額給美國公民眷屬。

為阿富汗難民提供入籍途徑

2021年美國撤軍，大約8萬阿富汗公民透過人道假釋計畫來美，但許多人並未取得永久居留權。

解決「有身份的夢想生」(documented dreamers)漏洞

「有身份的夢想生」指童年時期隨著印度父母合法移民美國的印度裔年輕人，由於綠卡作業耽擱數十年而出現身份問題。新規讓這些年輕人可以繼續在美合法居留及工作。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點