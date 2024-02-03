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CNN：拜登拚連任 應直取5大湖區關鍵州而非「陽光帶」

記者胡玉立／即時報導
選戰專家指出，拜登總統欲連任成功，直取大湖區關鍵州，不在陽光州糾纏十分重要。圖為他1日在底特律的一家餐館拜票時，與用餐者互動。(路透)
選戰專家指出，拜登總統欲連任成功，直取大湖區關鍵州，不在陽光州糾纏十分重要。圖為他1日在底特律的一家餐館拜票時，與用餐者互動。(路透)

多項全國性民調都顯示拜登總統的支持率落後於前總統川普，但有線電視新聞網(CNN)3日分析指出，這些全國性民調意義不大；因為總統是透過選舉人團來贏得各州選舉。目前來看，拜登若想連任成功，捷徑是直取五大湖區關鍵州，而非「陽光帶」(Sun Belt)搖擺州。

CNN表示，2020年，選情最激烈的戰場州不是五大湖周邊地區關鍵州(密西根州、賓州和威斯康辛州)，就是「陽光帶」(亞利桑納州、喬治亞州、內華達州和北卡羅來納州)。2024年拜登只要能拿下前述任一地區的所有州，同時贏得2020年贏過的其他州，就能獲得過半數的270張選舉人票，成功連任。

CNN提到福斯新聞1日發布的兩項民調顯示，拜登和川普在威斯康辛州打成平手；拜登2020年以不到一個百分點的優勢贏得該州。至於拜登2020年同樣以不到一個百分點獲勝的另一個州喬治亞州，民調顯示川普現在領先拜登八個百分點。

與此同時，川普在亞利桑納州有明顯優勢，內華達州民調普遍對川普有利，北卡羅來納州有限的民調對拜登來說也不太理想。但根據賓州富蘭克林馬歇爾學院(Franklin & Marshall College)和昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調，拜登在賓州得票率略高於川普；只是他的優勢在誤差範圍內。

拜登在五大湖戰場調查中最弱的州是密西根州，但他在密州的民調表現比任何「陽光帶」搖擺州都好。拜登在密西根州可能的選民中的民調表現，比已登記選民的表現更好。紐約時報/錫耶納學院(NYT/Siena College)秋季民調發現，拜登和川普的可能選民支持率相當，但拜登在登記選民中的支持率落後川普五個百分點。

CNN指出，查看全國民調會發現，拜登在五大湖區表現比在陽光帶更好，這個事實很有意義。

不過，拜登就算拿下這三州，還要同時拿下他2020年贏得的其他州，才能恰好獲得過半數勝選的最低限度270張選舉人票。這表示拜登不能有任何犯錯的餘地。

拜登在全國拉丁裔和非裔選民的支持率處於民主黨的歷史最低水平，若想改善他在陽光帶的民調表現，必須在今年11月之前，努力提升他的拉丁裔和/或非裔選民支持率。

拜登 民調 川普

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