我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

規模空前 特斯拉將召回220萬輛車 儀表板藏1問題

美中芬太尼會談 美代表讚中方已採取行動、但有政治風險

中央社／華盛頓2日電
國務院主管國際毒品暨執法事務助理國務卿羅賓遜2日表示，美方認同中國的一些初步舉措，但他也說這些行動還不夠。（路透資料照片）
國務院主管國際毒品暨執法事務助理國務卿羅賓遜2日表示，美方認同中國的一些初步舉措，但他也說這些行動還不夠。（路透資料照片）

美國高層官員羅賓遜今天在北京會談後說，美方已見中國在管制強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）方面採取重要行動，但他承認美中摩擦可能「毀掉」進展的風險確實存在。

法新社報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月會談時，同意在芬太尼防制方面共同合作。美國代表團本週在中國就芬太尼流通問題舉行首次會議。芬太尼是美國藥物成癮氾濫問題的元凶之一。

美國國務院主管國際毒品暨執法事務助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）表示，美方認同中國的一些初步舉措。

他返回華府後告訴媒體，「這重要嗎？絕對重要」，但他也說這些行動還不夠。

美國官員長久以來指控中國與芬太尼貿易有共謀關係。芬太尼效力比海洛因強很多倍，在美國每年導致超過7萬人因使用過量死亡。

中國2019年禁止芬太尼出口，但美國官員認為，中國仍是合成類鴉片前體化學物的主要來源，墨西哥販毒集團隨後將這些化學物製成毒品並走私到美國。

羅賓遜表示，在習近平於去年11月峰會上向拜登承諾中國將採取行動後，「他們顯然去找了某些公司，不是警告它們就是關閉它們」。

他也表示北京當局普遍警告化學品生產商，並與總部位於奧地利維也納的國際麻醉品管制局（INCB）分享資訊。

他說，中國原有能力採取行動，並解釋說中國2019年禁止芬太尼出口後，「幾乎立即停止了」行動。

芬太尼會談正值美國大選年開端，拜登料將再度迎戰共和黨對手川普，川普正在推動對中國採取更具對抗性的做法。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，認為中國有意解決芬太尼問題的想法實屬「天真」，北京相信芬太尼氾濫將讓美國變弱。

盧比歐在播客節目中說：「我不認為中國方面有在真心努力。坦白說，除了時不時做些象徵性舉動，以某種方式表明他們尋求關係穩定，我不認為他們覺得出手會有任何好處。」

但羅賓遜表示，關鍵問題是前體化學物還有其他合法用途。他形容在北京會談氣氛「非常正向」，中方與美方代表團充分交談，包括在宴會上。

不過他也承認，美國官員「確實關注」美中緊張局勢再起的情況，並說美方會判斷「我們能在最快的時間內完成多少工作，而且始終曉得有些事情可能會毀掉一切」。

拜登 共和黨 毒品

上一則

美軍攻擊伊敍親伊朗目標 拜登：國人受傷必有回應

延伸閱讀

美軍攻擊伊敍親伊朗目標 拜登：國人受傷必有回應

美軍攻擊伊敍親伊朗目標 拜登：國人受傷必有回應
拜登訪密州汽車工會 避見挺巴勒斯坦的阿拉伯裔團體

拜登訪密州汽車工會 避見挺巴勒斯坦的阿拉伯裔團體
前州長海理南卡主場拚共和黨初選 力抗川普優勢

前州長海理南卡主場拚共和黨初選 力抗川普優勢
約旦殉職3美軍移靈美國本土 拜登將親自迎靈

約旦殉職3美軍移靈美國本土 拜登將親自迎靈

熱門新聞

科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

2024-01-31 17:14
深蹲是一個相當好的居家力量訓練。（Pexels）

快看世界／減少跌倒、骨折風險 可從這個訓練開始

2024-01-29 16:01
美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍喪生及34人受傷。（路透）

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

2024-01-29 10:31

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉