我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

規模空前 特斯拉將召回220萬輛車 儀表板藏1問題

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

美軍攻擊伊敍親伊朗目標 拜登：國人受傷必有回應

中央社／華盛頓2日即時報導
美軍2日在敘利亞和伊拉克空襲伊朗部隊和伊朗支持的武裝團體，以報復造成3名美軍喪命的美軍駐約旦基地遭遇無人機攻擊事件。美國總統拜登說，美國不尋求衝突，但若美國人受傷害，必有所回應。（路透）
美軍2日在敘利亞和伊拉克空襲伊朗部隊和伊朗支持的武裝團體，以報復造成3名美軍喪命的美軍駐約旦基地遭遇無人機攻擊事件。美國總統拜登說，美國不尋求衝突，但若美國人受傷害，必有所回應。（路透）

美軍2日在敘利亞和伊拉克空襲伊朗部隊和伊朗支持的武裝團體，以報復造成3名美軍喪命的美軍駐約旦基地遭遇無人機攻擊事件。美國總統拜登說，美國不尋求衝突，但若美國人受傷害，必有所回應。

法新社報導，美國將上月28日在約旦一處偏遠基地遇襲事件歸咎於伊朗支持的武裝團體，但並未因此攻擊伊朗領土；美方試圖嚇阻未來的攻擊，但也不願與伊朗全面開戰，美伊雙方都避免事態往這個方向發展。

拜登在聲明中說：「我們今天展開因應行動，會在我們選擇的時間、地點持續下去。」

「美國在中東或世界上任何其他地方都不尋求衝突。但所有那些想傷害我們的人要知道這一點：傷害美國人，我們就會回應。」

美軍中央司令部（CENTCOM）透過聲明表示，這波攻擊的目標是伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）和「相關民兵團體」，美軍「出動包括從美國本土起飛的長程轟炸機等大批飛機」攻擊了「超過85個目標」。

美軍中央司令部還說，「這波空襲動用超過125枚精準彈藥」，目標包括指揮控制和情報中心，以及民兵團體和伊朗部隊的火箭彈、飛彈和無人機儲存設施，這些民兵團體和部隊「助長了對美國與盟軍的攻擊」。

白宮表示，這波攻擊超過30分鐘，看起來很成功。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，美方在發動攻擊之前已先通知伊拉克政府。伊拉克稍早譴責空襲行動是侵犯其主權。

柯比說：「我們確有事先通知伊拉克政府。」

他還說：「我們並不想與伊朗開戰。」

伊朗 拜登 白宮

上一則

報復美軍遇襲事件 美半小時內轟炸敘利亞及伊拉克85個目標

延伸閱讀

拜登訪密州汽車工會 避見挺巴勒斯坦的阿拉伯裔團體

拜登訪密州汽車工會 避見挺巴勒斯坦的阿拉伯裔團體
前州長海理南卡主場拚共和黨初選 力抗川普優勢

前州長海理南卡主場拚共和黨初選 力抗川普優勢
約旦殉職3美軍移靈美國本土 拜登將親自迎靈

約旦殉職3美軍移靈美國本土 拜登將親自迎靈
川普：我若勝選 不會再指派鮑爾當Fed主席

川普：我若勝選 不會再指派鮑爾當Fed主席

熱門新聞

科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

2024-01-31 17:14
深蹲是一個相當好的居家力量訓練。（Pexels）

快看世界／減少跌倒、骨折風險 可從這個訓練開始

2024-01-29 16:01
美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍喪生及34人受傷。（路透）

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

2024-01-29 10:31

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉