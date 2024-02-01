我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指大漲370點 再創新高 收復前一日跌幅

紐約公立高中2人遭刺送醫 警逮捕1嫌

美國務院關切北京取消M503航線偏置

記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）。路透
聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）。路透

針對中國取消M503航線自北向南飛行偏置作為，美國國務院發言人1日表達關切，有關台灣海峽的民航和安全問題應由雙方對話解決。

美國國務院發言人答覆本報詢問表示，美國關切北京在未跟台灣當局協商的狀況下修改航線；有關台海的民航與安全的問題，應由雙方對話解決。

國務院發言人表示，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟的壓力，與台灣展開有意義的對話。

美國聯邦參眾兩院外委會主席1月31日分別譴責此舉破壞台灣海峽穩定。

聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）聲明指出，中華人民共和國調整台灣海峽具爭議飛行路線的片面決定既危險又挑釁，這是北京持續力圖脅迫台北的另一個讓人不安的實例；此舉只會升高安全風險、破壞航空安全、威脅兩岸穩定，敦促北京立即改變這項決定，並與台北進行談話。

聲明說，台灣數周前才剛舉行自由公正的選舉，中方此時行動並非巧合，北京已充分表明選舉結果與他們的期待有所出入，美國堅守與台灣人民同在的承諾，並支持他們決定自己未來的權利。

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在社群媒體表示，軍機擾台、民航機艦直逼海峽中線，中共持續威脅台灣並片面改變台海現狀；美國必須與台灣站一起反對這種侵略。

國務院 社群媒體 華人

上一則

海理力挽南卡出險招 攻擊拜川是「暴躁老男人」

延伸閱讀

美國國防部添加中企名單 中外交部：破壞中美經貿合作

美國國防部添加中企名單 中外交部：破壞中美經貿合作
立場鬆動 美英考慮承認巴勒斯坦為國家

立場鬆動 美英考慮承認巴勒斯坦為國家
余茂春：若川普重返白宮 美對台政策框架不變

余茂春：若川普重返白宮 美對台政策框架不變
憂心中國未來幾年攻台 美強化印太軍備後勤

憂心中國未來幾年攻台 美強化印太軍備後勤

熱門新聞

科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

2024-01-31 17:14
深蹲是一個相當好的居家力量訓練。（Pexels）

快看世界／減少跌倒、骨折風險 可從這個訓練開始

2024-01-29 16:01
美軍駐約旦軍事基地「第22號塔」28日遭伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」以無人機攻擊，造成三名美軍喪生及34人受傷。（路透）

美軍睡夢中慘遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

2024-01-29 10:31

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人