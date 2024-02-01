美國務院關切北京取消M503航線偏置

聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）。路透

針對中國取消M503航線自北向南飛行偏置作為，美國國務院 發言人1日表達關切，有關台灣海峽的民航和安全問題應由雙方對話解決。

美國國務院發言人答覆本報詢問表示，美國關切北京在未跟台灣當局協商的狀況下修改航線；有關台海的民航與安全的問題，應由雙方對話解決。

國務院發言人表示，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟的壓力，與台灣展開有意義的對話。

美國聯邦參眾兩院外委會主席1月31日分別譴責此舉破壞台灣海峽穩定。

聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）聲明指出，中華人 民共和國調整台灣海峽具爭議飛行路線的片面決定既危險又挑釁，這是北京持續力圖脅迫台北的另一個讓人不安的實例；此舉只會升高安全風險、破壞航空安全、威脅兩岸穩定，敦促北京立即改變這項決定，並與台北進行談話。

聲明說，台灣數周前才剛舉行自由公正的選舉，中方此時行動並非巧合，北京已充分表明選舉結果與他們的期待有所出入，美國堅守與台灣人民同在的承諾，並支持他們決定自己未來的權利。

聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在社群媒體 表示，軍機擾台、民航機艦直逼海峽中線，中共持續威脅台灣並片面改變台海現狀；美國必須與台灣站一起反對這種侵略。