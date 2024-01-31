參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員們今天在聽證會上質問多家社群媒體執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(圖)「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。美聯社

參議員 們今天在聽證會上質問多家社群媒體 執行長（CEO），其中一名參議員指控Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格 「你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人」。

路透報導，查克柏格（Mark Zuckerberg）、X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）、 Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）、TikTok執行長周受資及Discord執行長希特倫（Jason Citron）出席了這場聽證會。

這場聽證會標誌著美國國會議員的最新努力，以解決家長和心理健康專家的擔憂，他們憂心社群媒體公司更重視利潤，而非確保兒童不會在平台受到傷害。

共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）在聽證會上表示：「查克柏格先生，在我們前方的你及這些公司，我知道你並非故意如此，但你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人。」

美國參院司法委員會主席、民主黨籍參議員德賓（Dick Durbin）引述的非營利組織「美國國家失蹤暨遭剝削兒童中心」（NCMEC）統計數據顯示，金融「性勒索」行為正急劇增長，包括性掠奪者誘騙未成年人發送露骨的照片和影像。

德賓在聽證會期間指出：「此種令人不安的兒童性剝削增長現象，是由一件事情所驅動：那就是科技的改變。」