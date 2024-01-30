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CNN：習近平對拜登承諾不干預美國總統選舉

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CNN：習近平對拜登承諾不干預美國總統選舉

記者張文馨／華盛頓即時報導
中國國家主席習近平（左）2023年11月跟總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。(路透)
中國國家主席習近平（左）2023年11月跟總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）30日獨家報導，中國國家主席習近平去年11月在舊金山峰會時告訴總統拜登，北京不會干預美國今年的總統選舉，且中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅上周在泰國與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤時重申此事。

拜登與習近平去年11月在加州舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli estate）舉行約2小時的會談，CNN曝光當時美中官員都未轉述的內容。

CNN引述消息來源報導，拜登率先提起這個話題，習近平簡短回應；當王毅和蘇利文26日與27日在泰國曼谷會談時，蘇利文再次提及此事，王毅對蘇利文重申了習近平對拜登所做的保證，稱北京不會干預美國今年秋天舉行的選舉。

CNN報導，近幾個月來，美中資深官員會議反覆討論中方干預或影響美國大選的事，這反映了美中關係的緊張，以及美國官員對外部干預選舉的戒懼。

俄羅斯情報部門2016年趁美國總統選舉時，駭入民主黨全國委員會廣發電郵來破壞時任總統候選人喜萊莉（Hillary Clinton）的選情；自此之後，伊朗、古巴和中方的情報員也相繼投入，試著影響美國選舉，但動作最大的仍是俄羅斯。

美國情報官員告訴CNN，在干預美國選舉這件事上，俄羅斯向來比中國更積極；不過，有跡象表明，北京的態度正轉趨積極，尤其鎖定美國選民和候選人。

CNN報導，2020年以來，中方資深官員的目標是強化美國社會的分裂，指示中方間諜加倍努力影響並形塑有利北京的美國政策與公眾輿論，這些影響力行動包含了中方運用虛假社交帳號，透過網路攻擊美國政治人物；美國情報部門和微軟都曾示警。

報導分析，即便北京願克制，但中國駭客依然具有影響力；過去幾個月來，美國國安官員公開示警，指中方網路間諜已藏身在美國海事和運輸的電腦網絡，若中國侵略台灣，北京可以干擾美國的軍事回應。

CNN29日報導，聯邦調查局（FBI）和司法部合作透過法院命令，用來打擊鎖定美國關鍵基礎設施的中國駭客。

一名國安局資深官員上周告訴CNN，迄今未見到外國干預美國選舉的新行動，但美國官員已準備，俄羅斯、伊朗和中國等外國勢力會嘗試透過宣傳、網攻或其他方式來擾亂美國選民。

國土安全部網路安全與設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）前局長克瑞布斯（Christopher Krebs）告訴CNN，美國面臨地緣政治與國內政治的混亂環境，會讓各式各樣的外來威脅者有機會和動機想干預今年選舉；此外，有了人工智慧（AI）驅動，今年選舉面臨的影響力行動將不同以往。

拜登 俄羅斯 習近平

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