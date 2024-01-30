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厭倦華府敵意？中國對美地方官員示好 熱迎6市長造訪

記者顏伶如／即時報導
(歐新社)
(歐新社)

華盛頓郵報30日分析，中國對華府敵意已感厭倦，改為爭取印第安納州、明尼蘇達州等地方官員支持；印州卡梅爾(Carmel)與密蘇里州牛津(Oxford)等市長最近都曾到中國訪問，除了接受盛宴款待，還試乘最新出廠的電動車

非營利組織「美國腹地美中協會」(U.S. Heartland China Association)執行主任范敏(Min Fan)受訪時說，渴望國際訪客及潛在投資者的中方接待城市主管，對於招待來自美國的市長均「喜出望外」(overjoyed)。「美國腹地美中協會」安排下，六名美國市長2023年底造訪中國五個城市。

范敏指出，訪問團所到之處，不管是香港或武漢，當地很久都沒有接待如此規模的訪問團。她說，許多城市都積極爭取出現在訪問行程中，可惜無法全部安排。

報導指出，數十年來，中國各省及城市主管都希望爭取美國地方政府的投資與貿易機會，新冠疫情期間交流受到影響，後來逐漸回溫，如今則有了新的動力；中國官員正抓緊機會與美國市長與地方主管建立交情，如此關係可在華府對中國敵意日趨強烈之際，讓北京掌握某些斡旋空間。

喬治城大學(Georgetown University)亞洲研究主持人麥艾文(Evan Medeiros)分析，中方目前正在嘗試為美中關係爭取支持，並且尋找機會擴展關係，「他們希望動用能夠發揮穩定效果的資源，防止雙邊關係進一步惡化」。

共和黨籍密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)去年曾以「生存威脅」(existential threat)形容中國共產黨對美國的影響，簽署州法限制州政府網路使用中國科技產品。不過，瑞維斯日前為電動車電池廠核准19億稅務優惠，工廠一成股份則由中國企業持有。

密蘇里州牛津市市長坦尼爾(Robyn Tannehill)說：「如果我們因為害怕他們而排除機會，可能變成搬石頭砸自己的腳。」電動車電池廠距離牛津市不遠，坦尼爾也參加了「美國腹地美中協會」安排的訪問團。

電動車 密蘇里州 投資

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