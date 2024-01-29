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布林肯籲增援挺烏 北約秘書長認同：今日烏克蘭明日台灣

記者張文馨／華盛頓即時報導
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格1月29日在華府表示，支持烏克蘭不是做慈善，是投資北約安全，北京正密切關注北約行動，與俄國發展無上限的友誼，發生在烏克蘭的事情，明天可能就發生在台灣。（歐新社）
北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格1月29日在華府表示，支持烏克蘭不是做慈善，是投資北約安全，北京正密切關注北約行動，與俄國發展無上限的友誼，發生在烏克蘭的事情，明天可能就發生在台灣。（歐新社）

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)29日在華府表示，支持烏克蘭不是做慈善，是投資北約的安全，北京正密切關注北約的行動，並與俄國發展無上限的友誼；他兩度表示，發生在烏克蘭的事情，明天可能就發生在台灣。

史托騰柏格表示，「中國不是敵人(adversary)」，他歡迎美國和其他盟國與中方就氣候變遷與軍控等共同關切議題展開對話，同時，各國應嚴肅看待解放軍力快速發展以及烏克蘭戰爭拉近中俄距離，對北約安全造成的後果。

史托騰柏格表示，中方的經濟和軍事規模對所有北約國家都是挑戰，包含美國在內；美國和北約各國互為盟友，國內生產毛額(GDP)和軍事力量占比都超過全球的一半，「美國沒有理由單獨應對中國」，大家聚在一起會更加強大。

北約今年4月將迎來成立75周年，預計下月在布魯塞爾舉行部長級會議，7月在華府舉辦峰會；當前美國政府的援烏預算還在國會卡關，史托騰柏格29日訪問國務院和五角大廈，30日將拜會國會山莊。

國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美國在過去幾年對烏克蘭提供750億美元的援助，美國的盟友(尤其是核心的北約盟友)同時提供超過1100億美元的支持，大家應加緊行動，確保烏克蘭獲勝，國會通過拜登總統所提出的追加預算案至關重要。

史托騰柏格表示，北約提供給烏克蘭空前的支持，很重要的是持續這麼做下去；「我們的支持不是做慈善，是投資我們自己的安全，因為一旦普亭總統在烏克蘭獲勝，世界會變得更危險。」

史托騰柏格表示，伊朗持續破壞區域穩定，支持在紅海攻擊船隻的恐怖分子，這提醒大家，一個沒有規則的世界既難預料且危險，也會讓所有人的安全變得更加昂貴。

史托騰柏格說，中國也正在密切關注；俄羅斯在烏克蘭的勝利將鼓舞伊朗、北韓和中國，鼓勵其他威權領導人動武，「今天是烏克蘭，明天就可能是台灣。」

史托騰柏格提到對中俄夥伴關係的關切，俄羅斯總統普亭和中國國家主席習近平去年發布「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」的聯合聲明，中方不僅支持俄羅斯經濟和國防生產，還不譴責俄羅斯侵略。

史托騰柏格表示，「我知道許多盟國擔心中國，但這不能成為減少擔心烏克蘭的理由」，歐洲的安全對亞洲很重要，反之亦然；談及此，史托騰柏格又說了一次：「今天是烏克蘭，明天就可能是台灣。」

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在會見史托騰柏格時，強調美國為確保北約擁有持久力量的承諾，在俄烏戰爭開打兩年之際，北約的結盟依然堅定。

國防部表示，史托騰柏格與五角大廈官員的討論聚焦在多領域且跨戰區地嚇阻威脅。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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