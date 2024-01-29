美不尋求與伊朗開戰 但將對遇襲做出「足夠強硬」反應

專家認為，拜登政府正設法對駐約旦美軍遭受致命襲擊作出足以震懾伊朗及其代理人的回應，但並不尋與伊朗的直接戰爭。（路透）

彭博資訊引述美方官員和專家報導，拜登 政府正設法對駐約旦美軍遭受的致命襲擊作出足以震懾伊朗 及其代理人的回應，但並不尋與伊朗的直接戰爭。

五角大廈發言人國防部發言人萊德（Pat Ryder）29日受訪時說：「我們將不惜一切代價保護我們的部隊，但最終肯定不會捲入更廣泛的衝突，只確保區域安全與穩定。」

拜登正面臨國內的巨大政治壓力，要求他強硬回應無人機襲擊事件，此事造成三名美國士兵死亡，數十人受傷。他們是10月以哈戰爭爆發引發區域緊張局勢以來，第一批因此類襲擊喪生的美國人。

鷹派共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）主張：「現在就回擊伊朗。狠狠地敲打。」

卡內基國際和平基金會（CEIP）資深研究員Suzanne DiMaggio認為，最有可能的是美國將目標對準伊朗境外與伊朗有關聯的資產，「直接攻擊伊朗領土極有可能有意或無意地引發擴大的戰爭」，危及以色列與加薩 哈馬斯正在進行的人質和停火談判。

美國可能打擊部署在敘利亞、伊拉克或葉門等地的伊朗伊斯蘭革命衛隊。退役陸軍中將、國安顧問Thomas Spoehr說，「他們必須打擊穿著制服的伊朗軍人。我不認為這些人很難找到」。

國安委員會發言人柯比(John Kirby)在白宮對記者說，拜登28日和29日都與國安團隊會面，正 「權衡面前各項選擇」。柯比說：「我們會作出回應，按我們的日程和時間來回應，我們將以三軍統帥總統所選擇的方式回應」。

伊朗則表示，任何關於伊朗應對此一襲擊事件負責的說法都「毫無根據」，堅稱與伊朗結盟的組織都是獨立行動。外交部發言人Nasser Kanaani說：「該地區的抵抗組織並不聽命於伊朗。」

根據一位熟知美國立場的人士，華盛頓的反應將比其最近對伊朗代理人的報復更強烈，這凸顯出衝突進一步升級的風險，這場衝突已從加薩蔓延到整個中東地區。

風險諮詢公司Modad Geopolitics負責人Firas Modad說：「美國僅面臨糟糕的選擇。」他說，拜登承受『巨大壓力』，必須對約旦襲擊事件做出回應，但與伊朗直接衝突很可能導致能源價格上漲和重大傷亡。

Bloomberg Economics首席新興市場經濟學家Ziad Daoud表示：「美國將採取報復行動——這點顯而易見。問題在於伊朗會承受打擊，還是對報復做出反應。這關係到油價上漲和潛在的全球經濟衰退。」