我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度有多少？

NFL／男友的酋長隊打進超級盃 泰勒絲對他狂抱猛親

美、以頻與伊朗撐腰民兵組織衝突 中東恐演變全面戰爭

編譯潘勛／綜合28日電
美國杜魯門號航母打擊群的戰機。(美聯社)
美國杜魯門號航母打擊群的戰機。(美聯社)

美聯社28日報導，單是在上周美軍、以色列軍隊便出擊，殺死真主黨(Hezbollah)、哈瑪斯(Hamas)等伊朗撐腰民兵組織的高階指揮官，民兵組織也還擊；隨著每次駁火，外界愈來愈擔心兩集團為了不甘示弱，有擦槍走火、演變為全面戰爭之虞。

以軍空襲黎巴嫩殺死真主黨指揮官，真主黨則以火箭攻擊以國敏感基地；以軍又空襲貝魯特殺死哈瑪斯高階軍官。上周美軍也空襲伊拉克首都巴格達，殺死伊朗撐腰的民兵領袖；美海軍最近與伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)在紅海也頻頻交火。

內部分裂 緊張升高

兩陣營內部的分裂另添增一層不穩定。哈瑪斯本希望去年10月7日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭，可以把盟友們都拖入範圍更廣的戰爭。近來以色列加大力道談論有必要變更黎巴嫩境內的勢力平衡，即便華府的目標是想限縮這場衝突。

當前戰爭有如交錯的棋局，愈來愈複雜，失算的可能在上升。

當前加薩地區是原爆點；哈瑪斯聲稱10月7日攻擊事件，純粹是巴勒斯坦人對以色列數十年宰制的回應；沒有證據指伊朗、真主黨或其他盟軍團體直接參與或事先知情。

但以色列向加薩發動21世紀破壞力最大的進攻，外界稱為「抵抗軸心」(Axis of Resistance)的伊朗及其支持的本區域民兵面臨要有回應的壓力。

戰爭邊緣 代價沉重

在伊朗的代理人當中，真主黨面臨最艱辛的兩難處境，若容忍以色列的攻擊，就有看來軟弱、盟誼不力的危險，但若發動全面戰爭，以色列已揚言要大肆破壞黎巴嫩，而黎巴嫩自身已深陷經濟危機，即便真主黨支持者都看出來，付出那種代價來當巴人盟友太過沉重。

美國去年10月曾派兩個航母打擊群往該區，目前一個正在返航，但有其他戰艦代替；這種部署向伊朗及其盟友釋出不會搞錯的訊息，反對衝突擴大，但並非各造都接收到這個訊息。

不想開戰 邊打邊談

只要以軍繼續進攻加薩，區域高度緊張就會持續；咸信只有美國有這個力量結束這種局面；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及歐洲外交官員本周都回到中東，想以外交限制住衝突；中東學者指出，美國、伊朗都不想公開開戰，所以邊打邊談。

伊朗支持的民兵出動無人機攻擊美軍，專家擔心中東全面大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊...
伊朗支持的民兵出動無人機攻擊美軍，專家擔心中東全面大戰一觸即發。圖為伊朗革命衛隊的長程飛彈。(美聯社)

伊朗 以色列 加薩

上一則

美基地遭伊朗扶植民兵襲擊3死34傷 美伊瀕直接軍事衝突

延伸閱讀

會商釋放人質換加薩停火 傳伯恩斯赴巴黎會中東3國代表

會商釋放人質換加薩停火 傳伯恩斯赴巴黎會中東3國代表
加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊

加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊
聯合國加薩難民機構遭8國斷金援 負責人籲重新考慮 勿斷200多萬人生機

聯合國加薩難民機構遭8國斷金援 負責人籲重新考慮 勿斷200多萬人生機
加薩甘尤尼斯爆激烈衝突 巴勒斯坦人再往南逃

加薩甘尤尼斯爆激烈衝突 巴勒斯坦人再往南逃

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54
科技公司因應AI大潮，已加速裁減多餘人力。圖為亞特蘭大招募科技人才。(美聯社)

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

2024-01-28 14:10
今年20歲的業餘選手登拉普21日技驚四座，奪下美國職業高爾夫巡迴賽冠軍。(美聯社)

20歲業餘選手PGA奪冠 150萬獎金沒了 台灣俞俊安並列第3

2024-01-23 01:25

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁

巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁