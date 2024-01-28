會商釋放人質換加薩停火 傳伯恩斯赴巴黎會中東3國代表

中情局長伯恩斯。(美聯社資料照)

和與會人員關係密切人士指出，美國中央情報局長伯恩斯（William Burns）與埃及、卡達和以色列 官員今天在法國巴黎為加薩 停火展開會商。以色列表示，相關討論「富建設性」但仍存在「重大差距」。

法新社報導，消息人士指出，法國當局也和這4國保持聯繫，目標協商達成以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 （Hamas）在加薩暫停敵對。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室深夜表示，在巴黎的討論「富有建設性」但是仍存在「重大差距」。以色列情報機構摩薩德（Mossad）和國家安全局（Shin Bet）首長都與會。

安全消息人士26日告訴法新社，中央情報局（CIA）局長伯恩斯將與以色列和埃及對口官員，以及卡達總理「於近日內」會晤。

消息人士證實「華盛頓郵報」（The Washington Post）上周報導，拜登總統派伯恩斯嘗試協商釋放目前仍遭哈瑪斯挾持的以色列人質，以交換停火。

「紐約時報」（The New York Times）昨天報導，美國為首談判人員更接近達成以色列休戰約兩個月，以換取逾100名人質獲釋的協議。

報導引述未具名美國官員指出，談判人員並且擬妥今天在巴黎商討的協議草案。