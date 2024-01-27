華郵：川普若當選 擬對所有中國進口商品課60%關稅

知情人士透露川普與顧問討論重新上任將對所有中國進口商品徵收60%關稅的可能性，屆時恐怕引發一波規模更大的全球貿易戰。(歐新社)

華盛頓郵報報導，三名知情人士透露，前總統川普 私下與顧問討論重新上任將對所有中國進口商品徵收60%關稅 的可能性，屆時恐怕引發一波規模更大的全球貿易戰。

目前積極尋求共和黨提名的川普，公開支持取消中國的「貿易最惠國」待遇，一旦成為現實將導致美中兩大經濟體的關稅激增。一項分析指出，取消中國的「最惠國待遇」可能導致聯邦政府對中國進口商品徵收40%以上關稅。現今「最惠國待遇」適用於美國幾乎所有貿易夥伴。

川普此前已經提出將對包括中國在內的所有國家進口商品（每年價值約3兆美元）課徵10%關稅，徵收關稅的商品數量比他第一任期增加了9倍多。

然而，兩黨經濟學家均表示，這些措施將對美國和全球經濟造成嚴重破壞，影響遠超川普第一任期的貿易戰。儘管川普擔任總統期間經常稱讚中國國家主席習近平，並與中國簽署2020年貿易協議，現在在競選活動則一再抨擊北京政府，甚至承諾對中採取比拜登 政府更強硬的立場。

川普決心加大與北京的貿易角力反映出2024年大選的新興經濟風險，而對於黨內提名戰勝券在握的川普也在競選中頻頻提出奇特的想法，比如在全美不同打造飛行汽車「自由城市」，不過主要還是集中在強化其首任政策，諸如嚴厲打擊移民、削減公司稅及對美國貿易夥伴課徵新關稅。

至於拜登政府很大程度維持川普任內在2018年對中國的關稅政策，並對中國但導體及其他製造設備增加新限制。

不過川普卻揚言要更進一步，在競選活動中稱對進口商品加徵關稅能支持國內產業，又能為聯邦政府籌集資金。經濟學家則提出，一旦加徵關稅將提高美國消費者和生產生成本。

川普一再吹噓第一任期內透過關稅政策讓美國國庫進帳數十億美元，儘管他任內通過增加支出和減稅使國債增加約8兆美元。