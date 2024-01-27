蘇利文王毅會談12小時 美重申一中政策和對中政策不變
美中外交高層在泰國曼谷會談，白宮資深官員27日表示，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅兩天以來談了超過12小時，這是美國外交溝通的一環，不代表美國改變對中政策。
針對台海，資深官員表示，蘇利文重申，美國依然致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待兩岸能以和平方式解決歧見。
美國總統拜登與中國國家主席習近平2022年和2023年分別在印尼峇里島和美國加州舉行峰會；蘇利文去年迄今第四度與王毅面對面會談，白宮聲明稱，會繼續尋求更多的高層外交，包含拜習通話。
資深官員在蘇王會後對媒體舉行簡報會，他說，這樣的溝通是讓美中在面對雙邊關係發展和重要議題時，能深入問題且從戰略角度對話；這些戰略管道的溝通會持續下去，但不代表美國改變對中政策，蘇利文告訴王毅，不希望美中競爭演變成衝突或對抗。
有一點白宮在聲明沒有提到，資深官員說，蘇利文對王毅強調，美方持續關切中方的不公平貿易政策、非市場經濟作為以及對美國企業的報復措施；美國會持續採取行動保護攸關國安的科技，「小院高圍籬」的做法不會改變，美國追求降低風險而非脫鉤。
蘇利文和王毅在泰國會晤之際，中東地區因以哈衝突和伊朗撐腰的葉門青年運動（Houthis）叛軍在紅海攻擊民用船隻等問題動盪，在東北亞則有北韓軍事動作頻頻，隨時可能破壞局勢。
資深官員表示，美國持續希望中國在這些區域衝突中扮演建設性角色，發揮影響力；此外，在南海，美國依然致力於在遵守國際法的規範下促進航行與飛行的自由，且以和方式解決爭端，美國支持中國與菲律賓刻正進行的外交談判。
此外，資深官員提到美中在軍事溝通、人工智慧（AI）安全風險與反毒領域的合作；其中，在恢復若干軍事溝通管道後，可望在今年春天舉行海上軍事磋商協議 （MMCA）會議，並在接下來數月內重啟戰區司令與國防部長的溝通。
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