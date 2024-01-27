蘇利文王毅會談12小時 美重申一中政策和對中政策不變

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan，右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅（左）26日和27日在泰國曼谷舉行會談。圖／取自蘇利文X平台

美中外交高層在泰國曼谷會談，白宮 資深官員27日表示，美國國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅 兩天以來談了超過12小時，這是美國外交溝通的一環，不代表美國改變對中政策。

針對台海，資深官員表示，蘇利文重申，美國依然致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待兩岸能以和平方式解決歧見。

美國總統拜登與中國國家主席習近平2022年和2023年分別在印尼峇里島和美國加州舉行峰會；蘇利文去年迄今第四度與王毅面對面會談，白宮聲明稱，會繼續尋求更多的高層外交，包含拜習通話。

資深官員在蘇王會後對媒體舉行簡報會，他說，這樣的溝通是讓美中在面對雙邊關係發展和重要議題時，能深入問題且從戰略角度對話；這些戰略管道的溝通會持續下去，但不代表美國改變對中政策，蘇利文告訴王毅，不希望美中競爭演變成衝突或對抗。

有一點白宮在聲明沒有提到，資深官員說，蘇利文對王毅強調，美方持續關切中方的不公平貿易政策、非市場經濟作為以及對美國企業的報復措施；美國會持續採取行動保護攸關國安的科技，「小院高圍籬」的做法不會改變，美國追求降低風險而非脫鉤。

蘇利文和王毅在泰國會晤之際，中東地區因以哈衝突和伊朗撐腰的葉門青年運動（Houthis）叛軍在紅海攻擊民用船隻等問題動盪，在東北亞則有北韓軍事動作頻頻，隨時可能破壞局勢。

資深官員表示，美國持續希望中國在這些區域衝突中扮演建設性角色，發揮影響力；此外，在南海，美國依然致力於在遵守國際法的規範下促進航行與飛行的自由，且以和方式解決爭端，美國支持中國與菲律賓刻正進行的外交談判。

此外，資深官員提到美中在軍事溝通、人工智慧（AI）安全風險與反毒領域的合作；其中，在恢復若干軍事溝通管道後，可望在今年春天舉行海上軍事磋商協議 （MMCA）會議，並在接下來數月內重啟戰區司令與國防部長的溝通。