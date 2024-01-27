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美中禁毒工作組 下周在北京舉行正式會晤

中央社台北27日電
中國國家主席習近平與美國總統拜登去年11月在美國舊金山舉行會談，兩國元首同意成立中美禁毒合作工作組。（路透）
中國國家主席習近平與美國總統拜登去年11月在美國舊金山舉行會談，兩國元首同意成立中美禁毒合作工作組。（路透）

去年拜習舊金山會同意成立禁毒工作組，打擊芬太尼（Fentanyl）等毒品。美國國家廣播公司新聞網今天引述中方高層官員表示，美中將於下周在北京舉行正式高層級會晤，目的是限制芬太尼流入美國。

中國國家主席習近平與美國總統拜登去年11月在美國舊金山舉行會談，兩國元首同意成立中美禁毒合作工作組，展開禁毒合作，打擊全球非法製販藥物，包括芬太尼（fentanyl）等合成藥物。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天報導，該工作組將於下周初期在北京舉行正式會晤。

中國國家禁毒委員會副秘書長兼公安部禁毒局副局長于海濱接受NBC訪問時表示，相信透過合作能加強兩國的執法能力，在打擊用來合成芬太尼的化學品會得到顯著成果。

報導指，于海濱沒有透露下周美中雙方會晤詳情。

報導表示，近年來芬太尼與其他鴉片類藥物在美國導致數十萬人死亡。美國一直指在墨西哥用來合成芬太尼的化學品源自中國，而中國已承諾會加強與美國合作打擊偷運毒品。

于海濱表示，美國的芬太尼問題源自民眾對其需求，並說美國的危機並非由中國製造，問題根源源自美國。

美中去年成立禁毒合作工作組後，美國政府宣布將中國公安部鑑定中心移出實體清單，解除對其制裁。

美國商務部2020年5月將中國公安部鑑定中心列入實體清單，指控其協助侵犯新疆維吾爾等少數民族的人權，禁止向該機構出口美國產品。北京指責美國從未在自己身上尋找原因，反將芬太尼泛濫的問題推給中國。

于海濱對於美方解除公安部鑑定中心的制裁，表示是一個正面的開始，並指希望美國人相信中國會守承諾，及願意與美國及世界其他國家在禁毒執法方面合作。

舊金山 毒品 拜登

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