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美中半導體走私中繼站？南韓業者首度遭海關查獲

編譯陳律安／綜合外電
南韓業者被海關查獲，走私美製晶片到大陸。路透
南韓業者被海關查獲，走私美製晶片到大陸。路透

南韓海關官員已逮捕了一家分銷公司的高階主管，該公司涉嫌將美國製造、被列為戰略物資的半導體積體電路晶片，以在國內使用的名義進口到南韓，再走私至中國大陸。這是海關首次發現利用南韓作為向中國出口外國製造半導體的中繼站。

南韓媒體BusinessKorea報導，首爾海關總署25日宣布，已將在南韓銷售海外電子元件的A公司40多歲執行長和數名高管，以違反外國貿易法、海關法和隱匿犯罪所得管理法，移交給首爾中央地方檢察官辦公室，但未予拘留。

根據海關通報，自2020年8月至2023年8月，經營A公司的相關人等，透過南韓國內電信設備開發公司，購買美國知名半導體公司生產的通訊半導體IC晶片、以國內使用的名義進口。隨後，他們在未向海關申報的情況下，透過空運將這些晶片走私至中國144次。 這些晶片在2020年被認定為戰略物資，可在通訊繼電器中將類比訊號轉換為數位訊號，由於它們可能被用於製造大規模殺傷性武器，因此若未經政府許可，受到進出口限制。

調查顯示，價值約139億韓元（1,160萬美元）的96,000顆半導體IC晶片透過A公司走私，其中53,000顆價值118億韓元的晶片被列為戰略物資。

A公司透過國內的電信設備開發公司，藉韓國官方經銷商進口超出需求的IC晶片，來規避這些限制，然後再走私多餘的部分。這些晶片未獲得產業通商資源部官員的出口許可，被小批量重新包裝並偽裝成樣品運往中國。

晶片 南韓

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