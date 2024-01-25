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白宮：岸田文雄4月對美國是訪問

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人尚皮耶25日表示，拜登總統夫婦將在4月10日接待日本首相岸田文雄對美國是訪問。圖為拜登(右)與岸田文雄2023年1月13日會面時的合影。(美聯社)
白宮發言人尚皮耶25日表示，拜登總統夫婦將在4月10日接待日本首相岸田文雄對美國是訪問。圖為拜登(右)與岸田文雄2023年1月13日會面時的合影。(美聯社)

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）25日表示，美國總統拜登夫婦將在4月10日接待日本首相岸田文雄對美國是訪問。

尚皮耶表示，這場訪問將強調美日同盟夥伴關係的持久力量、美國對日本不變的承諾以及日本越發重要的全球領導角色。

尚皮耶說，拜登和岸田文雄將討論強化美日在政治、安全、經濟與人民之間連結的努力，讓美日同盟能準備好應對不斷變化的挑戰，並促進美日在印太區域乃至全球自由、開放、安全且繁榮的願景。

拜登與岸田文雄上一次見面是在去年11月的亞太經濟合作（APEC）會議場邊，美日韓領袖去年8月在大衛營舉行三方峰會。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）25日說，美國除了要與日本加強合作，也要加強對日本與印太區域盟友的多邊合作。

這是拜登政府任內第五度有外國領袖對美國是訪問，這是美國總統接待外國領袖的最高規格；此前來訪的有澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和南韓總統文在寅。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，拜登再次以國是訪問規格，邀請印太區域領袖來訪，凸顯拜登政府在對抗中國大陸影響力之際，持續投入與印太區國家的互動。

拜登 日本 岸田文雄

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