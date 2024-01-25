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蘇利文再會王毅？ 傳二人將在泰國見 聚焦紅海局勢

記者張文馨／華盛頓即時報導
國家安全顧問蘇利文近將與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在泰國會談。圖為去年9月王毅（右）與蘇利文在馬爾他舉行戰略溝通。（新華社）
國家安全顧問蘇利文近將與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在泰國會談。圖為去年9月王毅（右）與蘇利文在馬爾他舉行戰略溝通。（新華社）

華爾街日報25日報導，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在泰國會談，討論由伊朗撐腰的葉門青年運動（Houthis）叛軍在紅海攻擊商船的局勢發展。

英國金融時報同日也報導，蘇利文近日將與王毅舉行秘密會議，會議地點保密到家，只知在東南亞；這也是總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在舊金山舉行峰會以來，兩人首次碰面。

白宮拒絕評論，中國駐美大使館則未回覆詢問，無法確認雙方會談要點；金融時報盤點當前世界局勢，紅海局勢不穩，台灣也才剛完成總統選舉，北京對總統當選人賴清德高度警戒。

近幾個月來，美國一直在敦促中國發揮對伊朗的影響力，處理青年運動叛軍在紅海攻擊商船的問題；金融時報報導，蘇利文本月在華府會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超時，也提到此事。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）23日在例行記者會說，北京對德黑蘭有影響力，北京能直接與伊朗領導階層對話，這是華府做不到的；美國希望看到中方在這件事情上扮演建設性角色，阻止伊朗軍援青年運動。

金融時報報導，美中自去年起重啟高層官員往來，致力緩和緊張的雙邊關係；相較美中內閣首長互動總是事先公布，蘇利文與王毅迄今舉行兩場秘密會議，都是事後才對外說明。

蘇王會去年就舉行兩次，分別是5月在維也納，和9月於馬爾他，分別有為氣球事件破冰和推動拜習會的意涵。

蘇利文去年9月16日和17日在馬爾他會晤王毅時，重申美方關切解放軍針對台灣的脅迫行動，要求中方不得援助俄羅斯；王毅則說，台灣問題是中美關係第一道不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三聯合公報，落實不支持台獨的承諾；這場會面被視為替拜習舊金山峰會鋪路。

美中關係去年2月因偵察氣球飄過再惡化，蘇利文5月10日到11日在奧地利維也納會晤王毅；白宮事後說明，美中雙邊意識到氣球的「不幸事件」導致美中交流略微停滯，希望能翻篇了，並尋求重新建立正常管道對話。

金融時報引述美國官員說法報導，蘇王會的管道之所以有效就是因為秘密舉行，沒受到媒體高度關注。

王毅 蘇利文 伊朗

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