川普有意見…麥康諾坦承兩黨談妥的邊境協議恐遭推翻

CNN)報導，參院共和黨領袖麥康諾(中)在一場私下會議中對同僚坦承，兩黨邊境協議現已陷入窘境。(歐新社)

兩黨國會領袖日前談妥的邊境協議，如今由於前總統川普有不同意見而可能遭到推翻，美國對烏克蘭 、以色列軍援連帶受到影響。有線電視新聞網(CNN)25日報導，消息人士透露，參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)24日在一場私下會議中對同僚坦承，兩黨邊境協議現已「陷入窘境」。

CNN分析，烏克蘭急需更多軍援以對抗俄羅斯，但從最新狀況看來，國會恐怕無法即時通過為烏克蘭進一步提供軍援的法案，國會甚至沒辦法通過任何足以有效遏止美墨邊境非法入境潮的法案。

消息人士指出，麥康諾對共和黨同僚指出，國會恐怕要針對邊境問題再次共商對策，或者將原本談妥的協議拆開，分成各個獨立提案，至於哪套方案較為可行，目前仍未決定。麥康諾在會中對同僚傳遞的重點是，目前看來協議並無過關可能，除非兩黨國會議員都願意各自讓步。

CNN分析，兩黨協議面臨最新質疑來自支持川普的共和黨眾議員，目的在於協議正式拍板之前，早一步讓協商破局。共和黨內對於烏克蘭軍援看法分歧，卻堅持邊境問題要跟烏克蘭軍援綁在一起。共和黨籍眾議院同時主張應該讓共和黨版的邊境法案「眾院2號提案」(HR 2)單獨通過，民主黨則對如此作法表示完全無法接受。

共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)表示，協商進展到現在，對於與會者每一個人的立場為何，都已經有充分了解，但問題在於無法拿出一套全盤解決方案。

報導指出，與會人士說，麥康諾在會中扮演如同「歷史學家」的角色，說明共和黨昔日對邊境問題的立場為何，如今又有哪些機會可以解決問題。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點